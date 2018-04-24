США не намерены выводить войска из Сирии, несмотря на заявления Трампа – депутат ГД

Москва, 24 апреля. Соединенные Штаты не заинтересованы в выводе войск из Сирии, несмотря на заявления президента Дональда Трампа. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Он прокомментировал недавние заявления Трампа, который ранее заявил, что хотел бы вывести американских военных из Сирии.

«Я думаю, что это видимость. Он уже делает неоднократно заявления. Лично мое мнение, я считаю, что США не заинтересованы в выводе своих подразделений, и я не исключаю, что туда будут пытаться зайти саудиты, на территорию Сирийской Арабской Республики – союзники США во многих вопросах», – приводит РИА Новости слова Швыткина.

Напомним, что в начале апреля Белый дом принял решение продлить пребывание американских военных на территории Сирии. Решение было принято в ходе заседания совета нацбезопасности в Белом доме под председательством президента США Дональд Трампа.