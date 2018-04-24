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Сирия: более 62 тысяч мирных жителей вернулись в свои дома в Восточной Гуте
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    Сирия: более 62 тысяч мирных жителей вернулись в свои дома в Восточной Гуте

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    Сирия: более 62 тысяч мирных жителей вернулись в свои дома в Восточной Гуте

    Дамаск, 24 апреля. Более 62,5 тысяч мирных жителей вернулись в свои дома в Восточной Гуте. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

    «Благодаря всесторонней поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирийской Арабской Республики в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 62 516 жителей Восточной Гуты», — сказал Евтушенко.

    Он также добавил, что в настоящее время в Восточной Гуте осуществляется процесс восстановления мирной жизни. Так, в городе Дума идут работы по восстановлению водоснабжения, а также осуществляется расчистка и ремонт автодорог.

    Автор: Алексей Громов
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