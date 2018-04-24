Сирия: за сутки в Алеппо из Восточного Каламуна вывели 355 боевиков и членов их семей

Хмеймим (Сирия), 24 апреля. За сутки из Восточного Каламуна выведено 355 боевиков и членов их семей, сообщается в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Центром примирения и подразделениями российской военной полиции четвертый день продолжается вывод боевиков из района примирения Восточный Каламун через гумкоридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Рухейба.

За сутки через этот гумкоридор вышло 355 боевиков и членов их семей. На 11 автобусах, которые сопровождали машины службы безопасности Сирии и кареты скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца, их доставили на север провинции Алеппо.

Боевики сдали представителям ЦПВС 17 единиц вооружения, 2,8 тысячи боеприпасов, 29 ручных гранат и 27 радиостанций.

В общей сложности с 20 апреля из Восточного Каламуна выведено 4 277 боевиков и членов их семей.

Накануне «Известия» сообщали, что в сирийской Латакии и российской Ялте заложили Аллеи дружбы РФ и Сирии. Ялта и Латакия стали городами-побратимами.