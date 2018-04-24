Донбасс: ВСУ готовят артиллерию для обстрела жилых кварталов ДНР

Донецк, 24 апреля. Украинские силовики готовят артиллерийские системы для нанесения массированного удара по мирным кварталам Донецкой народной республики, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По словам Басурина, в районе населенного пункта Верхнеторецкое ВСУ начали «вести провокационные обстрелы из гранатометов, под прикрытием которых осуществляется развертывание артиллерийских систем для нанесения массированного удара по мирным кварталам».

В оперативном командовании ДНР также опасаются, что украинские силовики откроют провокационные обстрелы на всей линии соприкосновения и прицельные обстрелы жилых кварталов. Басурин добавил, что зафиксированы полеты беспилотных летательных аппаратов украинских силовиков, с помощью которых ведется аэроразведка.

Ранее, как сообщала «Газета.ру», власти ЛНР заявили о подготовке провокации спецслужбами ВСУ во время визита президента Украины Петра Порошенко в Донбасс. Провокация, считают власти республики, организована для того, чтобы ВСУ впоследствии могли обвинить в ней ЛНР, чтобы оправдать введение миротворческой миссии на Донбасс.

Сообщалось также, что ДНР потребовала от Украины включить в список для обмена 297 жителей Донбасса, которые удерживаются на территории страны. Об этом сообщали «Известия» со ссылкой на уполномоченного по правам человека в ДНР, полномочного представителя ДНР в гуманитарной подгруппе Дарью Морозову.