В Госдуме рассказали о возможных последствиях вывода войск США из Сирии

Москва, 24 апреля. Вывод вооруженных сил США из Сирии мог бы сыграть позитивную роль для урегулирования конфликта, однако президент США Дональд Трамп уже неоднократно делал противоречащие друг дугу заявления, поэтому неизвестно сможет ли он решиться на этот шаг. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Новиков.

«По целому ряду проблем, особенно по проблеме сирийской, Трамп не раз делал заявления, противоречащие одни другим. Если бы вывод американских войск с территории Сирии состоялся, то дело сирийского урегулирования, безусловно, от этого только бы выиграло. Но решится ли Трамп на такой шаг, пока остается большим вопросом, на мой взгляд», — сказал Новиков в комментарии РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что хотел бы вывести вооруженные силы США из Сирии. При этом в начале апреля Трамп сделал аналогичное заявление.