Патрушев провел встречу с иранским коллегой, обсудив ситуацию в Сирии

Сочи, 24 апреля. В Сочи состоялась встреча секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Об этом сообщает пресс-служба Совбеза России.

«Николай Патрушев и Али Шамхани обсудили ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке», – сообщает пресс-служба ведомства.

Беседа Патрушева и Шамхани состоялась в преддверии международной встречи, посвященной вопросам безопасности, которая пройдет в Сочи 25-26 апреля. Как сообщалось ранее, на полях форма секретарь СБ России планирует провести до 40 двусторонних встреч.

Напомним, что 20 апреля Патрушев провел заседание комиссии СБ по проблемам стратегического планирования, на котором обсуждался вопрос внесения корректировок в стратегию национальной безопасности страны. В заседании комиссии приняли участие представители Минобороны, МИД, ФСБ, МВД, МЧС и других ведомств.