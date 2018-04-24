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В Госдуме отреагировали на слова Трампа о желании вывести войска из Сирии
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    В Госдуме отреагировали на слова Трампа о желании вывести войска из Сирии

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    В Госдуме отреагировали на слова Трампа о желании вывести войска из Сирии

    Москва, 24 апреля. Очередное заявление президент США Дональд Трамп о желании вывести американские войска являются видимостью, так как Вашингтон в этом не заинтересован. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

    Ранее Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что хотел бы вывести вооруженные силы США из Сирии.

    «Я думаю, что это видимость. Он уже делает неоднократно заявления. Лично мое мнение, я считаю, что США не заинтересованы в выводе своих подразделений, и я не исключаю, что туда будут пытаться зайти саудиты, на территорию Сирийской Арабской Республики - союзники США во многих вопросах», — сказал Швыткин в комментарии РИА Новости.

    Стоит отметить, что в начале апреля американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что президент США намерен вывести американские войска из Сирии в ближайшие полгода.

    Автор: Алексей Громов
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