США не выполняют собственные обязательства в рамках КЗХО – МИД РФ

Москва, 24 апреля. Власти США не выполняют собственные обязательства в рамках Химконвенции и по информированию ОЗХО о фактах оставления своего химического оружия на территории других стран. С таким заявлением выступил МИД РФ, комментируя доклад Госдепартамента США о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.

В своем комментарии, опубликованном на официальном сайте МИД РФ, российское внешнеполитическое ведомство напомнило, что Госдепартамент США уже несколько лет подряд пытается оспорить полноту российского объявления по Статье III КЗХО. Тем самым Вашингтон хочет подвергнуть сомнению компетентность и заслуженный авторитет ОЗХО как наиболее эффективной и успешной международной структуры в сфере разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения.

«США не выполняют собственные обязательства в рамках Химконвенции и по информированию ОЗХО о фактах оставления своего химического оружия на территории других стран. В частности, Вашингтон не признал принадлежность оставленных в Панаме боеприпасов, снаряженных фосгеном, хотя эксперты Техсекретариата ОЗХО еще в 2002 г. подтвердили их американское происхождение», – отметили в МИД РФ.

В МИД России напомнил, что только США в настоящее время является единственной участницей КЗХО, сохраняющей на своей территории значительный арсенал химического оружия.