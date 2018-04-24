Меню
Политика
США не выполняют собственные обязательства в рамках КЗХО – МИД РФ
Новороссия
Донбасс: ВСУ готовят артиллерию для обстрела жилых кварталов ДНР
Следующая новость
Загрузка...

    США не выполняют собственные обязательства в рамках КЗХО – МИД РФ

    43

    США не выполняют собственные обязательства в рамках КЗХО – МИД РФ

    Москва, 24 апреля. Власти США не выполняют собственные обязательства в рамках Химконвенции и по информированию ОЗХО о фактах оставления своего химического оружия на территории других стран. С таким заявлением выступил МИД РФ, комментируя доклад Госдепартамента США о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.

    В своем комментарии, опубликованном на официальном сайте МИД РФ, российское внешнеполитическое ведомство напомнило, что Госдепартамент США уже несколько лет подряд пытается оспорить полноту российского объявления по Статье III КЗХО. Тем самым Вашингтон хочет подвергнуть сомнению компетентность и заслуженный авторитет ОЗХО как наиболее эффективной и успешной международной структуры в сфере разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения.

    «США не выполняют собственные обязательства в рамках Химконвенции и по информированию ОЗХО о фактах оставления своего химического оружия на территории других стран. В частности, Вашингтон не признал принадлежность оставленных в Панаме боеприпасов, снаряженных фосгеном, хотя эксперты Техсекретариата ОЗХО еще в 2002 г. подтвердили их американское происхождение», – отметили в МИД РФ.

    В МИД России напомнил, что только США в настоящее время является единственной участницей  КЗХО, сохраняющей на своей территории значительный арсенал химического оружия.

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Дело Олеся Бузины «заматывают» в суде: репортаж ФАН

    Дело Олеся Бузины «заматывают» в суде: репортаж ФАН

    21:21   24 Апреля 2018
    2330
    Россия представит ОЗХО свидетелей из постановочного видео «Белых касок» в Сирии

    Россия представит ОЗХО свидетелей из постановочного видео «Белых касок» в Сирии

    18:41   24 Апреля 2018
    3449
    «Я был воспитан на этом мультике»: Иван Охлобыстин о денежных спорах вокруг «Простоквашино»

    «Я был воспитан на этом мультике»: Иван Охлобыстин о денежных спорах вокруг «Простоквашино»

    18:32   24 Апреля 2018
    371
    Евгений Тишковец: Торнадо в Москве может предсказать только волшебник

    Евгений Тишковец: Торнадо в Москве может предсказать только волшебник

    17:37   24 Апреля 2018
    7346