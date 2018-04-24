Макрон призвал гарантировать суверенитет Сирии
Вашингтон, 24 апреля. Сирия должна остаться суверенной страной после того, как будут найдены пути политического урегулирования. Таким мнением поделился президент Франции Эммануэль Макрон, который во вторник обсуждал сирийскую проблематику с президентом США Дональдом Трампом.
«Вместе с международной коалицией, ведущей борьбу против группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ — прим. ФАН), нам нужно найти пути урегулирования ситуации с политической точки зрения, а не с военной точки зрения. А это означает, что необходимо выработать ряд соглашений, которые бы гарантировали, что Сирия останется суверенной страной», — подчеркнул Макрон.
Напомним, ранее после общения с французским президентом Дональд Трамп заявил, что «в достаточно скором времени» ВС США покинут Сирию, он также не в первый раз объявил о почти полном разгроме запрещенной в РФ террористической организации ИГ в Сирии, анонсировав некое важное решение.
Отметим, несмотря на все разговоры — Трамп в частности говорил о необходимости вывода американского контингента из САР в начале апреля — США, Франция и Великобритания 14 апреля нанесли ракетный удар по территории Сирии, подтвердив готовность Запада проявлять агрессию ради достижения собственных целей.
1 Организация запрещена на территории РФ.