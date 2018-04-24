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Российские дипломаты покинули здание резиденции генконсула РФ в Сиэтле
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    Российские дипломаты покинули здание резиденции генконсула РФ в Сиэтле

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    Российские дипломаты покинули здание резиденции генконсула РФ в Сиэтле

    Сиэтл, 24 апреля. Российские дипломаты покинули и закрыли резиденцию генерального консула РФ в Сиэтле, передает РИА Новости.

    Генеральной консульство России в Сиэтле прекратило свою работу 2 апреля по требованию американской стороны. С тех пор сотрудники генконсульства собирали вещи и документы, а также готовили здание к консервации.

    Колонна машин с сотрудниками генерального консульства направилась в Вашингтон. На здании российские дипломаты оставили на здании резиденции флаг РФ. Сотрудники генконсульства были распределены по дипломатическим представительствам РФ в Хьюстоне, Нью-Йорке и Вашингтоне.

    Напомним, 26 марта власти США выслали из страны 60 российских дипломатов, а также потребовали закрыть генконсульство РФ в Сиэтле в знак солидарности с Великобританией, обвинившей Москву в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери. В свою очередь МИД РФ МИД объявил о высылке аналогичного количества американских дипломатов, а также отозвал разрешение на работу консульства США в Санкт-Петербурге.

    Автор: Алексей Громов
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