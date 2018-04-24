Нас не напугаешь: Матвиенко рассказала, какой будет реакция РФ на новые санкции





Москва, 24 апреля. В случае введения странами «семерки» новых ограничительных мер против РФ из-за ситуации в Донбассе эти санкции вряд ли будут хуже тех, что уже приняты в отношении России. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы уже к слову «санкции» адаптировались, нас не напугаешь, — сказала она во вторник журналистам, отвечая на вопрос, какой будет реакция РФ на новые санкции. — Не думаю, что будут некие санкции, которые хуже тех, которые уже приняты», передает ТАСС.

Напомним, ранее Матвиенко заявляла, что верхняя палата парламента к концу месяца подготовит поправки к законопроекту об ответных мерах на санкции США в отношении России, а к 3 мая они будут внесены в Госдуму. По ее словам, Москва не собирается проглатывать политику США, ответные меры должны быть зеркальными, но без ущерба России.

