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Нас не напугаешь: Матвиенко рассказала, какой будет реакция РФ на новые санкции
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    Нас не напугаешь: Матвиенко рассказала, какой будет реакция РФ на новые санкции

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    Нас не напугаешь: Матвиенко рассказала, какой будет реакция РФ на новые санкции

    Москва, 24 апреля. В случае введения странами «семерки» новых ограничительных мер против РФ из-за ситуации в Донбассе эти санкции вряд ли будут хуже тех, что уже приняты в отношении России. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    «Мы уже к слову «санкции» адаптировались, нас не напугаешь, — сказала она во вторник журналистам, отвечая на вопрос, какой будет реакция РФ на новые санкции. — Не думаю, что будут некие санкции, которые хуже тех, которые уже приняты», передает ТАСС.

    Напомним, ранее Матвиенко заявляла, что верхняя палата парламента к концу месяца подготовит поправки к законопроекту об ответных мерах на санкции США в отношении России, а к 3 мая они будут внесены в Госдуму. По ее словам, Москва не собирается проглатывать политику США, ответные меры должны быть зеркальными, но без ущерба России.
     

    Автор: Тимур Румянцев
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