США не должны укреплять собственную безопасность за счёт других государств – МИД РФ

Москва, 24 апреля. При осуществлении свих противоракетных планов США должны руководствоваться принципом недопустимости укрепления своей системы безопасности за счет других государств. С таким заявлением выступил МИД РФ, комментируя доклад Госдепартамента США о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.

В своем комментарии, опубликованном на официальном сайте МИД РФ, российское внешнеполитическое ведомство напомнило, что США в одностороннем порядке в 2001 году покинули Договор по ПРО от 1972 года, взяв курс на неограниченное наращивание своей глобальной системы ПРО.

«Существует единственный способ решения данной проблемы: США при осуществлении своих противоракетных планов должны не на словах, а на деле руководствоваться общепринятым принципом недопустимости укрепления собственной безопасности за счёт безопасности других государств», – подчеркнули в МИД РФ.

МИД РФ напомнил, что действия США осложняют отношения как в Евроатлантическом, так в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российские дипломаты подчеркнули, что в Вашингтоне до сих пор не дали убедительного ответа на вопрос, против кого ведутся столь затратные и непропорциональные любым вызовам приготовления.