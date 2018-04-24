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США не должны укреплять собственную безопасность за счёт других государств – МИД РФ
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    США не должны укреплять собственную безопасность за счёт других государств – МИД РФ

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    США не должны укреплять собственную безопасность за счёт других государств – МИД РФ

    Москва, 24 апреля. При осуществлении свих противоракетных планов США должны руководствоваться принципом недопустимости укрепления своей системы безопасности за счет других государств. С таким заявлением выступил МИД РФ, комментируя доклад Госдепартамента США о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.

    В своем комментарии, опубликованном на официальном сайте МИД РФ, российское внешнеполитическое ведомство напомнило, что США в одностороннем порядке в 2001 году покинули Договор по ПРО от 1972 года, взяв курс на неограниченное наращивание своей глобальной системы ПРО.

    «Существует единственный способ решения данной проблемы: США при осуществлении своих противоракетных планов должны не на словах, а на деле руководствоваться общепринятым принципом недопустимости укрепления собственной безопасности за счёт безопасности других государств», – подчеркнули в МИД РФ.

    МИД РФ напомнил, что действия США осложняют отношения как в Евроатлантическом, так в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российские дипломаты подчеркнули, что в Вашингтоне до сих пор не дали убедительного ответа на вопрос, против кого ведутся столь затратные и непропорциональные любым вызовам приготовления.

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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