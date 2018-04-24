Уйдет Америка — уйдут боевики: в Госдуме отреагировали на новое заявление США о выводе войск из Сирии

Москва, 24 апреля. Первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин рассказал, когда, по его мнению, террористы покинут территорию Сирии. Случится это, по словам Шерина, не раньше, чем ближневосточное государство покинут США.

«Если Америка уйдет из Сирии, то, конечно же, уйдут и все боевики. Потому что пока они чувствуют такую негласную поддержку, они, конечно, себя так и ведут. Не будет Америки в Сирии, мир наступит буквально в течение нескольких месяцев», — заявил Шерин в интервью РИА Новости.

По его мнению, решение о выводе американского контингента из Сирии, если оно будет принято, сделает президента США Дональда Трампа, возможно, «самым адекватным президентом США за последние десятилетия».

Напомним, ранее во вторник американский президент вновь заявил, что ВС США могут покинуть САР в ближайшее время, он также анонсировал некое важное решение по Сирии.