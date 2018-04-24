Макрон объяснил, почему Франция останется в Сирии

Вашингтон, 24 апреля. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна останется в Сирийской республике, чтобы завершить уничтожение терроризма и дать сирийцам возможность жить в мире.

«Мы должны завершить нашу работу по уничтожению террористических группировок», — сказал французский лидер во время пресс-конференции во вторник с американским коллегой Дональдом Трампом.

По его словам, необходимы также дипломатические усилия, помимо военного ответа.

«Необходимо выработать ряд соглашений, которые бы гарантировали, что Сирия останется суверенной страной», — добавил Макрон.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин указал Макрону на то, что удар по Сирии, который был нанесен по дружественному РФ государству ночью 14 апреля, грубо противоречит нормам международного права.