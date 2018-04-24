Вице-мэру австрийского Линца запретили въезд на Украину за посещение Крыма

Вена, 24 апреля. Вице-бургомистру австрийского города Линц Детлефу Вимеру был запрещен въезд на территорию Украины за посещение Крыма. Об этом сообщила пресс-служба украинского посольства в Австрии.

Как сообщает ряд СМИ, Виммер принимал участие в экономическом форуме, который был организован Россией в Крыму 19-21 апреля.

«Несмотря на многочисленные обращения посольства, вице-бургомистр Детлеф Виммер демонстративно нарушал украинский суверенитет и участвовал в мероприятиях оккупационных властей в Крыму. Пришло время сообщить: этот человек получил то, что заслужил: запрет въезда на Украину», – сообщает пресс-служба украинского посольства в Австрии.

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся на полуострове 16 марта 2014 года. В ходе референдума большинство жителей полуострова высказались за воссоединение Крыма с Россией. Власти России неоднократно отмечали, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах.