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Вице-мэру австрийского Линца запретили въезд на Украину за посещение Крыма
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    Вице-мэру австрийского Линца запретили въезд на Украину за посещение Крыма

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    Вице-мэру австрийского Линца запретили въезд на Украину за посещение Крыма

    Вена, 24 апреля. Вице-бургомистру австрийского города Линц Детлефу Вимеру был запрещен въезд на территорию Украины за посещение Крыма. Об этом сообщила пресс-служба украинского посольства в Австрии.

    Как сообщает ряд СМИ, Виммер принимал участие в экономическом форуме, который был организован Россией в Крыму 19-21 апреля.

    «Несмотря на многочисленные обращения посольства, вице-бургомистр Детлеф Виммер демонстративно нарушал украинский суверенитет и участвовал в мероприятиях оккупационных властей в Крыму. Пришло время сообщить: этот человек получил то, что заслужил: запрет въезда на Украину»,  – сообщает пресс-служба украинского посольства в Австрии.

    Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся на полуострове 16 марта 2014 года. В ходе референдума большинство жителей полуострова высказались за воссоединение Крыма с Россией. Власти России неоднократно отмечали, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах.

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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