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Должен быть безупречен: Трамп смахнул перхоть с плеча Макрона
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    Должен быть безупречен: Трамп смахнул перхоть с плеча Макрона

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    Должен быть безупречен: Трамп смахнул перхоть с плеча Макрона

    Вашингтон, 24 апреля. Президент США Дональд Трамп проиллюстрировал близость своих отношений с президентом Франции Эммануэлем Макроном, смахнув с его плеча перхоть. Забавный эпизод произошел перед десятками камер, когда американский президент рассказывал о том, какие прекрасные и теплые отношения сложились между главой Белого дома и Елисейского дворца.  

    «Все говорят, какие у нас отличные отношения, и это правда. Это не фейковые новости. Действительно, это не фейковые новости. Это большая честь, что ты здесь. Кстати, я стряхну этот небольшой кусочек перхоти, этот маленький кусочек», — сказал Трамп, посмеиваясь.

    Далее Трамп только усугубил неловкость, несколько раз сказав, что Макрон «должен быть безупречен». 

    Напомним, во вторник президенты США и Франции встретились в Белом Доме. По итогам встречи Трамп в частности в очередной раз заявил о том, что американских военных пора выводить из Сирии, а также анонсировал некое важное для ближневосточного государства решение после победы над ИГ1

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федор Веснин
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