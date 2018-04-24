Должен быть безупречен: Трамп смахнул перхоть с плеча Макрона

Вашингтон, 24 апреля. Президент США Дональд Трамп проиллюстрировал близость своих отношений с президентом Франции Эммануэлем Макроном, смахнув с его плеча перхоть. Забавный эпизод произошел перед десятками камер, когда американский президент рассказывал о том, какие прекрасные и теплые отношения сложились между главой Белого дома и Елисейского дворца.

«Все говорят, какие у нас отличные отношения, и это правда. Это не фейковые новости. Действительно, это не фейковые новости. Это большая честь, что ты здесь. Кстати, я стряхну этот небольшой кусочек перхоти, этот маленький кусочек», — сказал Трамп, посмеиваясь.

Trump brushes dandruff off Macron's suit, in a show of their cozy relationship https://t.co/VcTj1Gfvw7 pic.twitter.com/dJFzlEHw30 — Daily Mail US (@DailyMail) April 24, 2018

Далее Трамп только усугубил неловкость, несколько раз сказав, что Макрон «должен быть безупречен».

Напомним, во вторник президенты США и Франции встретились в Белом Доме. По итогам встречи Трамп в частности в очередной раз заявил о том, что американских военных пора выводить из Сирии, а также анонсировал некое важное для ближневосточного государства решение после победы над ИГ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.