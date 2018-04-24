Дамаск добивается вывода боевиков из трех городов в провинции Хомс

Дамаск, 24 апреля. Сирийские власти начали переговоры с представителями незаконных вооруженных формирований с целью достижения соглашения о выводе боевиков из городов Растан, Талбиса и Эль-Хоула на севере провинции Хомс. Об этом заявил министр по делам национального примирения Сирии Али Хайдар.

Министр отметил, что в случае отказа боевиков от локального примирения, войска будут вынуждены начать операцию по освобождению северных районов провинции Хомс. Хайдар также добавил, что власти Сирии предложили заключить аналогичные соглашения группировкам, которые находятся в провинции Даръа.

«Хомс и Даръа являются нашими ближайшими целями после стабилизации обстановки вокруг Дамаска, на этих направлениях сейчас идет серьезная работа», — сказал министр.

Ранее стало известно, что правительственные силы освободили от боевиков несколько районов на юго-западе провинции Хама.