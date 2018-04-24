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Дамаск добивается вывода боевиков из трех городов в провинции Хомс
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    Дамаск добивается вывода боевиков из трех городов в провинции Хомс

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    Дамаск добивается вывода боевиков из трех городов в провинции Хомс

    Дамаск, 24 апреля. Сирийские власти начали переговоры с представителями незаконных вооруженных формирований с целью достижения соглашения о выводе боевиков из городов Растан, Талбиса и Эль-Хоула на севере провинции Хомс. Об этом заявил министр по делам национального примирения Сирии Али Хайдар.

    Министр отметил, что в случае отказа боевиков от локального примирения, войска будут вынуждены начать операцию по освобождению северных районов провинции Хомс. Хайдар также добавил, что власти Сирии предложили заключить аналогичные соглашения группировкам, которые находятся в провинции Даръа.

    «Хомс и Даръа являются нашими ближайшими целями после стабилизации обстановки вокруг Дамаска, на этих направлениях сейчас идет серьезная работа», — сказал министр.

    Ранее стало известно, что правительственные силы освободили от боевиков несколько районов на юго-западе провинции Хама.

    Автор: Алексей Громов
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