Сирия, 25 апреля. «Тахрир Аш-Шам» обстреляла мирную демонстрацию на западе Алеппо. САА при поддержке ВКС РФ продолжила наступление на юге провинции Хама. Под ударами террористов ИГ1 в Дамаске погибли шесть мирных жителей, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивали прикрытие САА на севере и на юге провинции Хама.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продвинулись в ходе боев с ИГ к югу от Дамаска; обстреливали позиции «Ан-Нусры»*** в южной части Хамы; установили огневой контроль над населенным пунктом Салим юго-восточнее Хамы.

Сирийская свободная армия** (ССА): повредила ЛЭП в западной части Даръа; вела бои с ИГ на юго-западе Даръа; казнила одного из своих радикалов в провинции Даръа.

«Исламское государство»1: потеряло отряд ИГИЛовцев южнее Дамаска; застрелило исламиста ССА в юго-западной части Даръа; ударило по мирному району столицы, погибли местные жители.

«Джебхат Тахрир Сурия»: захватила населенный пункт Орм Аль-Кубра к западу от Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: ударила по станции Аз-Зара на юге Хамы; обстреляла мирную демонстрацию к западу от Алеппо; открыла огонь по городу Мхарде в Хаме; арестовала бывшего лидера группировки «Шухада Аль-Ислам» в северной части Идлиба.

ВС Турции: продолжают разминирование территорий Африна на северо-западе Алеппо.

Провинция Дамаск

К югу от столицы в минувшие сутки продолжились вооруженные столкновения между силами «Исламского государства» и Сирийской арабской армией (САА), выступающей при поддержке проасадовских отрядов. С вертолетов сирийских ВВС боевикам были сброшены листовки с требованиями сложить оружие и прекратить сопротивление. Согласно данным новостного портала Al Masdar News, позднее под обстрелом оказались позиции ИГИЛовцев в районах Аль-Кадам и Хаджар Аль-Асвад. Информагентство Al Manar News передавало, что к южным окраинам Дамаска были переброшены части спецподразделения САА «Тигры», ранее зачищавшие Восточный Каламун. При поддержке сирийской авиации правительственным войскам удалось уничтожить отряд террористов, попытавшийся скрыться в пустынных районах, а также несколько подземных переходов ИГ, передавал военный источник в сети Twitter (UnitedNetworksFSNN). Во второй половине дня стало известно, что, несмотря на снайперские обстрелы боевиков, САА удалось занять сады Аль-Джура в квартале Аль-Кадам и район Аль-Баради у лагеря «Аль-Ярмук». При этом во время столкновений было нейтрализовано большое количество ИГИЛовцев.

К вечеру радикалы террористической группировки обстреляли мирные районы столицы. По данным агентства новостей Al Masdar News, как минимум шесть мирных жителей были убиты в результате ударов террористов, еще около 25 гражданских лиц пострадали.

Минобороны РФ опубликовало уточненные данные о количестве боевиков, эвакуированных из Восточного Каламуна. Территории горного массива покинули 3922 исламиста вместе со своими семьями. Сотрудники сирийской военной полиции уже вошли в освобожденный населенный пункт Джеруд.

Провинция Алеппо

На западе региона в течение дня продолжилась междоусобная борьба в рядах вооруженной оппозиции. Согласно информации агентства новостей Al Manar News, в результате боестолкновений под контроль группировки «Джебхат Тахрир Сурия» перешел населенный пункт Орм Аль-Кубра. Мирное население, проживающее на территориях, где разворачивались ожесточенные бои, вышло на улицы, требуя у исламистов прекратить столкновения. В ответ на это боевики «Джебхат Ан-Нусры»1, возглавляющей коалицию «Тахрир Аш-Шам», открыли огонь по демонстрантам, ранив нескольких из них.

В кантоне Африн вновь произошел мощный взрыв, передавал интернет-портал Emaan News Center. Взрывное устройство детонировало в населенном пункте Бафлон северо-восточнее административного центра кантона и привело к ранению одного из местных граждан. Напомним, данные территории ранее были оккупированы курдскими радикалам РПК и YPG, которые заминировали их, прежде чем бежать в район Манбиджа. Вооруженные силы Турции уже около месяца занимаются обезвреживанием бомб, заложенных курдами.

Тем временем юго-западнее Алеппо отмечались боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и силами «Джебхат Ан-Нусры». Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал о вооруженных стычках в районе населенного пункта Халса.

Провинция Даръа

На юго-западе провинции на протяжении дня фиксировались интенсивные перестрелки между группировкой «Джейш Халид ибн Аль-Валид», присягнувшей на верность «Исламскому государству», и Сирийской свободной армией (ССА) недалеко от линии разграничения сил сторон. По данным новостного портала Al Masdar News, противники обменивались огнем в районе населенных пунктов Хейт, Аль-Баккар и Нава. В результате снайперских обстрелов со стороны ИГИЛовцев был убит один из боевиков ССА.

В то же время обострилось противостояние между незаконными вооруженными формированиями и правительственной армией. Информагентство Al Manar News передавало, что исламисты «свободной армии» интенсифицировали обстрелы к востоку от города Даиль, в результате чего были повреждены линии электропередач. Таким образом, большинство населенных пунктов в западной части Даръа остались без электричества.

Во второй половине дня радикалы ССА казнили одного из своих боевиков, подозреваемых в сотрудничестве с правительственными силами. Инцидент произошел в городе Бусра Аль-Харири к северо-востоку от столицы региона.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб сработало взрывное устройство, заложенное неподалеку от здания средней школы, передавал информационный портал Al Manar News. До сих пор неизвестно, если ли пострадавшие среди местных жителей. По предварительным данным, СВУ установили террористы одного из противоборствующих формирований вооруженной оппозиции.

Во второй половине дня члены группировки «Тахрир Аш-Шам» задержали бывшего лидера организации «Шухада Аль-Ислам», выступавшей на стороне Сирийской свободной армии (САА) в борьбе за город Даръа. Об этом сообщал информационный портал MaearAleas. Местные активисты уверены, что это может привести к началу вооруженных столкновений между ССА и «Ан-Нусрой».

Авиация САР в течение дня проводила боевые вылеты в южной части региона. Так, точечным авиаударам ВВС Сирии подверглись огневые позиции боевиков на окраине населенного пункта Маарат Харма, передавал Сирийский наблюдательный пункт за правами человека (SOHR).

Провинция Хама

Боевики антиправительственных группировок, отряды которых дислоцируются на севере и на юге Хамы, вновь обстреляли территории, подконтрольные правительственным подразделениям. Сперва под огнем радикалов «Тахрир Аш-Шам» оказалась станция Аз-Зара, затем город Мхарде с преимущественно христианским населением. Об этом сообщал Twitter-канал (ryad_ser). Части Сирийской арабской армии (САА) провели ответный обстрел укрепрайонов террористов в северной части региона на окраинах городов Аль-Латамина, Кафр-Зета и Аз-Закат. Значительную поддержку силам САР оказывали российские военные самолеты. Под ударом артиллерийских дивизионов САА также оказались позиции «Ан-Нусры» юго-восточнее административного центра региона. Кроме того, в ходе вооруженных столкновений под контроль САА перешли ферма Аль-Хаек и ряд стратегических холмов. Саперы армии САР уже приступили к разминированию территорий.

К вечеру подразделениям САА удалось взять под огневой контроль населенный пункт Салим, передавало информагентство Al Masdar News. Также взаимные обстрелы отмечались в районе деревень Айн-Хусейн, Аль-Хамрат.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)