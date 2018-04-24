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Племянница Скрипаля рассказала, что его матери вызывали скорую
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    Племянница Скрипаля рассказала, что его матери вызывали скорую

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    Виктория Скрипаль

    Рига, 24 апреля. Племянница отравленного в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля рассказала  о состоянии его матери, которой накануне вызывали скорую помощь.

    «Вчера, вот, врача вызывали, потому что сердце три дня кололо, — сообщила Виктория в интервью латвийской радиостанции Baltkom. — Вроде бы, ничего пока. Навыписывали лекарств, завтра приедут, кардиограмму сделают, 90 лет — как может себя чувствовать человек в 90 лет. Она знает просто, что он (Сергей) в больнице. Все. Больше она не знает ничего».

    Как отметила Виктория, о состоянии здоровья Сергея и Юлии Скрипаль ей ничего не известно.

    Ранее сообщалось, что британские власти уничтожают все возможные улики в «деле Скрипаля», они также не заинтересованы в диалоге на тему расследования с Москвой.

    Напомним, что страны G7 вслед за Великобританией обвинили Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, хотя никто не предоставил ни одного доказательства в поддержку этой теории.

    Автор: Тимур Румянцев
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