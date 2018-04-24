Племянница Скрипаля рассказала, что его матери вызывали скорую

Рига, 24 апреля. Племянница отравленного в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля рассказала о состоянии его матери, которой накануне вызывали скорую помощь.

«Вчера, вот, врача вызывали, потому что сердце три дня кололо, — сообщила Виктория в интервью латвийской радиостанции Baltkom. — Вроде бы, ничего пока. Навыписывали лекарств, завтра приедут, кардиограмму сделают, 90 лет — как может себя чувствовать человек в 90 лет. Она знает просто, что он (Сергей) в больнице. Все. Больше она не знает ничего».

Как отметила Виктория, о состоянии здоровья Сергея и Юлии Скрипаль ей ничего не известно.

Ранее сообщалось, что британские власти уничтожают все возможные улики в «деле Скрипаля», они также не заинтересованы в диалоге на тему расследования с Москвой.

Напомним, что страны G7 вслед за Великобританией обвинили Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, хотя никто не предоставил ни одного доказательства в поддержку этой теории.