Меню
Весь мир
Лидер оппозиции Армении выступил против развития отношений с ЕС в ущерб России
Новороссия
Донбасс: ВСУ готовят артиллерию для обстрела жилых кварталов ДНР
Следующая новость
Загрузка...

    Лидер оппозиции Армении выступил против развития отношений с ЕС в ущерб России

    244

    Лидер оппозиции Армении выступил против развития отношений с ЕС в ущерб России

    Ереван, 24 апреля. Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян выступил против развития отношений с Европейским союзом в ущерб отношениям с Россией. Пашинян заявил, что считает Россию братской страной, однако в отношениях между Ереваном и Москвой есть нерешенные проблемы, которые он готов решить в случае прихода армянской оппозиции к власти.

    «Мы не будем развивать и углублять наши отношения с ЕС в ущерб России», — сказал он.

    Он также добавил, что готов возглавить правительство  Армении, если такова будет воля народа, отметив, что планирует предложить свою кандидатуру на митинге оппозиции.

    Напомним, 13 апреля в Ереване начались акции протеста против избрания бывшего президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром. 17 апреля сторонники оппозиции объявили о начале «бархатной революции», однако в этот же день парламент Армении избрал Саргсяна главой правительства. Однако 23 апреля правительство Армении ушло в отставку.

    Накануне в МИД России прокомментировали события в Армении, выразив надежду, что ситуация будет урегулирована демократическим путем и в правовом поле. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил что происходящие в Ереване является внутренним делом «ценного партнера РФ».

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Дело Олеся Бузины «заматывают» в суде: репортаж ФАН

    Дело Олеся Бузины «заматывают» в суде: репортаж ФАН

    21:21   24 Апреля 2018
    2330
    Россия представит ОЗХО свидетелей из постановочного видео «Белых касок» в Сирии

    Россия представит ОЗХО свидетелей из постановочного видео «Белых касок» в Сирии

    18:41   24 Апреля 2018
    3449
    «Я был воспитан на этом мультике»: Иван Охлобыстин о денежных спорах вокруг «Простоквашино»

    «Я был воспитан на этом мультике»: Иван Охлобыстин о денежных спорах вокруг «Простоквашино»

    18:32   24 Апреля 2018
    371
    Евгений Тишковец: Торнадо в Москве может предсказать только волшебник

    Евгений Тишковец: Торнадо в Москве может предсказать только волшебник

    17:37   24 Апреля 2018
    7346