Лидер оппозиции Армении выступил против развития отношений с ЕС в ущерб России

Ереван, 24 апреля. Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян выступил против развития отношений с Европейским союзом в ущерб отношениям с Россией. Пашинян заявил, что считает Россию братской страной, однако в отношениях между Ереваном и Москвой есть нерешенные проблемы, которые он готов решить в случае прихода армянской оппозиции к власти.

«Мы не будем развивать и углублять наши отношения с ЕС в ущерб России», — сказал он.

Он также добавил, что готов возглавить правительство Армении, если такова будет воля народа, отметив, что планирует предложить свою кандидатуру на митинге оппозиции.

Напомним, 13 апреля в Ереване начались акции протеста против избрания бывшего президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром. 17 апреля сторонники оппозиции объявили о начале «бархатной революции», однако в этот же день парламент Армении избрал Саргсяна главой правительства. Однако 23 апреля правительство Армении ушло в отставку.

Накануне в МИД России прокомментировали события в Армении, выразив надежду, что ситуация будет урегулирована демократическим путем и в правовом поле. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил что происходящие в Ереване является внутренним делом «ценного партнера РФ».