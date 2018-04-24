Сирия, 24 апреля. Сирийская военная полиция вошла в освобожденные районы Восточного Каламуна. Несколько человек были задержаны севернее Хамы по подозрению в связях с боевиками. ССА** инициировала перестрелки в Эль-Кунейтре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли точечные авиаудары по позициям «Ан-Нусры»*** в провинции Хама.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают стягивать на юг Дамаска военную технику и дополнительные части; вошли в населенный пункт Джеруд в Восточном Каламуне; конфисковали партию наркотиков в Хомсе; задержали подозреваемых в связях с террористами северо-западнее Хамы.

Сирийская свободная армия** (ССА): инициировала перестрелки в северной части провинции Эль-Кунейтра.

«Исламское государство»1: утверждает, что САА понесла потери в живой силе и технике в боях с террористами к югу от Дамаска.

«Тахрир Аш-Шам»: возобновила перестрелки с САА на севере провинции Хомс; подверглась ударам сил САР в южной части Идлиба.

Провинция Дамаск

Один из связанных террористами военных источников в социальной сети Twitter (vthvz35rm0ogtv1) заявляет о том, что боевики «Исламского государства» уничтожили два бульдозера Сирийской арабской армии (САА) в ходе вооруженных столкновений в районах Аль-Кадам и Хаджар Аль-Асвад. Тем не менее официальные новостные порталы данные сведения не подтверждают. Напомним, ранее сообщалось, что силам САР, напротив, удалось преуспеть в ходе боев с ИГИЛовцами и немного продвинуться. Оппозиционный интернет-портал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (САА) также утверждает, что правительственные войска и союзные им проасадовские ополченцы-шииты понесли потери в живой силе. Данная информация в настоящий момент уточняется.

Как передает агентство новостей Al Masdar News, САА продолжает стягивать к столице военнослужащих и военную технику. Десятки танков, бронемашин и дополнительные проправительственные отряды прибыли к линии фронта на юге Дамаска.

Между тем согласно сведениям Twitter-канала (sayed_ridha), силы САР уже вошли в населенный пункт Джеруд после того как все боевики, базировавшиеся в данном районе, были эвакуированы в провинцию Алеппо по условиям соглашения с властями САР.

Провинция Хомс

В районе Аль-Аббасия в административном центре провинции сотрудниками военной полиции Сирии была обнаружена крупная партия наркотиков. Около 90 тысяч таблеток кептагона перевозились на угнанном автомобиле, передает военный источник в сети Twitter (salwan2). Преступники были задержаны и предстанут перед судом.

Тем временем в северной части провинции возобновились ожесточенные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами террористического объединения «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1. Согласно информации новостного портала Masar Press Net, артиллерия правительственных сил ударила по опорным пунктам исламистов «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 на окраине населенного пункта Таль Бисса. Сведений о потерях со стороны джихадистов пока не поступало.

Провинция Идлиб

Не прекращаются вооруженные столкновения между силами вооруженной оппозиции и правительственными подразделениями в южной части провинции. Как передает Twitter-канал (dorarsite), артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) обстреляли укрепрайоны исламистов террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» к западу от населенного пункта Джиср Аш-Шугур. По данным оппозиционных СМИ, боевые вылеты в регионе также проводят

сирийские военные самолеты. Тем не менее официальные источники заявляют, что авиаудары ВВС Сирии приходятся лишь на северные окраины соседней провинции Хама. Напомним, несмотря на то, что территория Идлиба входит в одну из зон деэскалации, на группировку «Джебхат Фатх Аш-Шам» и союзные ей формирования режим прекращения огня не распространяется.

Провинция Хама

Объединенные силы ВКС РФ и ВВС Сирии продолжают атаковать позиции антиправительственных группировок в северной части провинции Хама. Согласно информации подконтрольного боевикам интернет-портала Masar Press Net, военные самолеты союзников нанесли точечные авиаудары по укреплениям исламистов «Джебхат Ан-Нусры» в окрестностях населенного пункта Кафр Зета. Сведения о нанесенном джихадистам уроне в настоящий момент уточняются.

Стало известно, что в деревне Хаттаб, расположенной к северо-западу от административного центра провинции, были задержаны несколько человек по подозрению в связях с террористическими формированиями, действующими на севере Хамы. Об этом сообщает на своей странице в сети Twitter военный источник (Omar_Madaniah).

Провинция Эль-Кунейтра

В северной части провинции Эль-Кунейтра внезапно вспыхнули перестрелки между силами САР и боевиками незаконных вооруженных формирований. Как передает Twitter-канал (Syria_brother), вследствие провокационных ударов со стороны исламистов Сирийской свободной армии (ССА), дислоцирующихся недалеко от населенного пункта Аль-Хашаб, правительственные подразделения были вынуждены открыть ответный огонь по военным объектам радикалов. Напомним, большая часть провинции находится под контролем исламистских группировок. Кроме того, на юге региона базируются отряды подконтрольной «Исламскому государству» организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид». Несмотря на то, что в Эль-Кунейтре наряду с провинциями Даръа и Эс-Сувейда действует режим прекращения огня, на линии соприкосновения сил сторон время от времени отмечаются вооруженные стычки.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)