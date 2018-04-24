Трамп анонсировал важные решения после «победы над ИГ» в Сирии

Вашингтон, 24 апреля. С запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ1 в Сирии почти покончено, и скоро придет время принимать важные для ближневосточного государства решения. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Мы практически покончили с ИГ, и скоро будем принимать очень важные решения», — отметил Трамп, давший целый ряд комментариев касаемо Сирии после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В частности американский президент в очередной раз объявил, что в «скором времени» военные США покинут территорию САР.

Отметим, мировое сообщество охотно признает, что основной вклад в разгром ИГ в Сирии внесли правительственные войска САР и ВС России. В то же время действия американцев, как неоднократно отмечали российские официальные лица, зачастую напротив наводят на мысль о том, что они помогают действующим на территории САР экстремистам.

Напомним также, что, в отличие от ВКС РФ, помощь которых в урегулировании ситуации в стране и борьбе с террористами, запросил президент Сирии Башар Асад, силы коалиции во главе с США находятся на территории Сирии без разрешения Дамаска.

1 Организация запрещена на территории РФ.