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Трамп призвал страны Ближнего Востока увеличить вклад в стабилизацию региона
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    Трамп призвал страны Ближнего Востока увеличить вклад в стабилизацию региона

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    Трамп призвал страны Ближнего Востока увеличить вклад в стабилизацию региона

    Вашингтон, 24 апреля. Американский президент Дональд Трамп сообщил, что ближневосточным странам необходимо увеличить вклад в стабилизацию региона после разгрома ИГ1.

    Соответствующее заявление прозвучало на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    «Пока мы гоним убийц ИГ из Сирии, важно, чтобы ответственные страны региона увеличили свой вклад, чтобы Иран не получил выгоду от наших усилий по разгрому ИГ», — подчеркнул американский лидер. 

    По его словам, страны Ближнего Востока «должны участвовать в большом масштабе, а не немножко».

    Напомним, ранее Трамп заявил, что хочет вывести американских военных из Сирии в «достаточно скором времени». 

    «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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