Трамп призвал страны Ближнего Востока увеличить вклад в стабилизацию региона

Вашингтон, 24 апреля. Американский президент Дональд Трамп сообщил, что ближневосточным странам необходимо увеличить вклад в стабилизацию региона после разгрома ИГ1.

Соответствующее заявление прозвучало на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Пока мы гоним убийц ИГ из Сирии, важно, чтобы ответственные страны региона увеличили свой вклад, чтобы Иран не получил выгоду от наших усилий по разгрому ИГ», — подчеркнул американский лидер.

По его словам, страны Ближнего Востока «должны участвовать в большом масштабе, а не немножко».

Напомним, ранее Трамп заявил, что хочет вывести американских военных из Сирии в «достаточно скором времени».

«Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.