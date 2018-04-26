Меню
Общество
Революция в Армении: что делать России
Общество
Ford хочет отказаться от легковушек в пользу кроссоверов и пикапов
Следующая новость
Загрузка...

    Революция в Армении: что делать России

    659
    Эксперты:

    Революция в Армении стала возможной из-за пассивности Москвы

    Москва, 26 апреля. Будущее Армении и, в частности, российско-армянских отношений, напрямую зависит от активности и энергичности России в регионе.

    Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявила известный политолог, редактор отдела «Политика» журнала «Восток» Карине Геворгян. К нынешним событиям в Армении, по ее словам, привели, в том числе, и просчеты, допущенные Москвой в вопросе влияния на армянское общество.  

    «Россия не работала с армянским обществом совсем, — с сожалением говорит известный востоковед. — Оно в итоге вышло на улицы и свергло власть».

    Если Россия начнет отстраивать отношения с армянским обществом в другом, более динамичном ключе, то они, уверена эксперт, в скором времени станут конструктивными, плодотворными, с долгосрочной перспективой и взаимной выгодой.

    «Если же и дальше посольство России, а также «Россотрудничество» ничем себя в Армении обнаруживать не будут, позитива в этих отношениях ждать не приходится. Одного экономического взаимодействия для этого совершенно недостаточно, — говорит Геворгян. — Если с армянским обществом не работать, психологические позиции России продолжат падение. Но я надеюсь, что ошибки будут учтены и этого не произойдет».

    Революция в Армении стала возможной из-за пассивности Москвы

    Карине Геворгян напомнила, что ровно год назад, в апреле 2017 года, она говорила о том, что Россия не работает на армянском пространстве, и готовятся серьезные общественные протесты и возможно восстание. 

    «Это все зрело. Я предупреждала, что это возможно», — подытожила эксперт.
     

    Напомним, многолюдные уличные акции протеста в Армении начались 12 апреля 2018 года. Поводом для выступлений общественности послужило выдвижение Сержа Саргсяна, бывшего президента этой страны, на пост премьер-министра.

    Под давлением улицы Саргсян ушел в отставку. Исполняющим обязанности премьер-министра стал Карен Карапетян. Несмотря на то, что формальные требования оппозиции были выполнены, беспорядки продолжились и после ухода Саргсяна, в связи с чем многие эксперты заговорили о реализации в стране «украинского сценария».  

    В настоящее время ситуация в столице Армении спокойная, однако возможны новые митинги — ранее оппозиция выдвинула требование об отставке всего действующего состава Национального собрания и проведении внеочередных парламентских выборов. 

    Автор: Наталья Макеева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Они от лукавого»: Песков отреагировал на заявления Британии по офшорам россиян

    «Они от лукавого»: Песков отреагировал на заявления Британии по офшорам россиян

    15:02   26 Апреля 2018
    59
    Военные ветераны едва не взяли штурмом Кабмин Украины

    Военные ветераны едва не взяли штурмом Кабмин Украины

    12:36   26 Апреля 2018
    1816
    Автодорожную часть Крымского моста испытали на готовность к эксплуатации

    Автодорожную часть Крымского моста испытали на готовность к эксплуатации

    10:07   26 Апреля 2018
    5838
    Сирия: военная полиция РФ будет патрулировать города Восточного Каламуна

    Сирия: военная полиция РФ будет патрулировать города Восточного Каламуна

    5:21   26 Апреля 2018
    976