Революция в Армении: что делать России

Москва, 26 апреля. Будущее Армении и, в частности, российско-армянских отношений, напрямую зависит от активности и энергичности России в регионе.

Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявила известный политолог, редактор отдела «Политика» журнала «Восток» Карине Геворгян. К нынешним событиям в Армении, по ее словам, привели, в том числе, и просчеты, допущенные Москвой в вопросе влияния на армянское общество.

«Россия не работала с армянским обществом совсем, — с сожалением говорит известный востоковед. — Оно в итоге вышло на улицы и свергло власть».

Если Россия начнет отстраивать отношения с армянским обществом в другом, более динамичном ключе, то они, уверена эксперт, в скором времени станут конструктивными, плодотворными, с долгосрочной перспективой и взаимной выгодой.

«Если же и дальше посольство России, а также «Россотрудничество» ничем себя в Армении обнаруживать не будут, позитива в этих отношениях ждать не приходится. Одного экономического взаимодействия для этого совершенно недостаточно, — говорит Геворгян. — Если с армянским обществом не работать, психологические позиции России продолжат падение. Но я надеюсь, что ошибки будут учтены и этого не произойдет».

Карине Геворгян напомнила, что ровно год назад, в апреле 2017 года, она говорила о том, что Россия не работает на армянском пространстве, и готовятся серьезные общественные протесты и возможно восстание.

«Это все зрело. Я предупреждала, что это возможно», — подытожила эксперт.



Напомним, многолюдные уличные акции протеста в Армении начались 12 апреля 2018 года. Поводом для выступлений общественности послужило выдвижение Сержа Саргсяна, бывшего президента этой страны, на пост премьер-министра.

Под давлением улицы Саргсян ушел в отставку. Исполняющим обязанности премьер-министра стал Карен Карапетян. Несмотря на то, что формальные требования оппозиции были выполнены, беспорядки продолжились и после ухода Саргсяна, в связи с чем многие эксперты заговорили о реализации в стране «украинского сценария».

В настоящее время ситуация в столице Армении спокойная, однако возможны новые митинги — ранее оппозиция выдвинула требование об отставке всего действующего состава Национального собрания и проведении внеочередных парламентских выборов.