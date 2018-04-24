Трамп вновь заявил о «скором выводе» военных США из Сирии

Вашингтон, 24 апреля. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет вывести американских военных из Сирии в «достаточно скором времени». Об этом он рассказал после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Мы хотим, чтобы наши военные вернулись домой. И они вернутся. Но мы хотим оставить в Сирии прочный и очень продолжительный след, и это важнейшая часть наших обсуждений…» — сказал Трамп.

Президент США также отметил, что ситуация в Сирии прочно связана с тем, что происходит в Иране.

Напомним, Трамп далеко не в первый раз заявляет о том, что американский контингент покинет ближневосточное государство. В начале апреля американский президент сказал, что это надо сделать «как можно скорее». Впоследствии, впрочем, США нанесли ракетный удар по САР.