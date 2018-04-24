Меню
Новости Сирии
Трамп вновь заявил о «скором выводе» военных США из Сирии
Новороссия
Донбасс: ВСУ готовят артиллерию для обстрела жилых кварталов ДНР
Следующая новость
Загрузка...

    Трамп вновь заявил о «скором выводе» военных США из Сирии

    432

    Трамп вновь заявил о «скором выводе» военных США из Сирии

    Вашингтон, 24 апреля. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет вывести американских военных из Сирии в «достаточно скором времени». Об этом он рассказал после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    «Мы хотим, чтобы наши военные вернулись домой. И они вернутся. Но мы хотим оставить в Сирии прочный и очень продолжительный след, и это важнейшая часть наших обсуждений…» — сказал Трамп.

    Президент США также отметил, что ситуация в Сирии прочно связана с тем, что происходит в Иране.

    Напомним, Трамп далеко не в первый раз заявляет о том, что американский контингент покинет ближневосточное государство. В начале апреля американский президент сказал, что это надо сделать «как можно скорее». Впоследствии, впрочем, США нанесли ракетный удар по САР. 

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Дело Олеся Бузины «заматывают» в суде: репортаж ФАН

    Дело Олеся Бузины «заматывают» в суде: репортаж ФАН

    21:21   24 Апреля 2018
    2330
    Россия представит ОЗХО свидетелей из постановочного видео «Белых касок» в Сирии

    Россия представит ОЗХО свидетелей из постановочного видео «Белых касок» в Сирии

    18:41   24 Апреля 2018
    3449
    «Я был воспитан на этом мультике»: Иван Охлобыстин о денежных спорах вокруг «Простоквашино»

    «Я был воспитан на этом мультике»: Иван Охлобыстин о денежных спорах вокруг «Простоквашино»

    18:32   24 Апреля 2018
    371
    Евгений Тишковец: Торнадо в Москве может предсказать только волшебник

    Евгений Тишковец: Торнадо в Москве может предсказать только волшебник

    17:37   24 Апреля 2018
    7346