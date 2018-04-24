В посольстве РФ рассказали о ситуации с расследованием дела Скрипалей

Лондон, 24 апреля. Российское посольство в Лондоне до сих пор не имеет никакой новой информации по поводу расследование дела об отравлении Скрипалей. Российской стороне также по-прежнему отказывают в доступе к расследованию

«К сожалению, никакими новыми данными мы не располагаем, — сообщил представитель посольство, отвечая на соответствубющий вопрос журналистов. — Призываем британскую сторону соблюдать свои международные обязательства и привнести транспарентность в расследование дела Скрипалей».

Ранее в Государственной думе РФ усомнились в том, что Лондон предоставит РФ достоверную информацию по так называемому «делу Скрипаля».

Напомним, что страны G7 вслед за Великобританией обвинили Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, хотя никто не предоставил ни одного доказательства в поддержку этой теории.