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В посольстве РФ рассказали о ситуации с расследованием дела Скрипалей
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    В посольстве РФ рассказали о ситуации с расследованием дела Скрипалей

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    В посольстве РФ рассказали о ситуации с расследованием дела Скрипалей

    Лондон, 24 апреля. Российское посольство в Лондоне до сих пор не имеет никакой новой информации по поводу расследование дела об отравлении Скрипалей. Российской стороне также по-прежнему отказывают в доступе к расследованию

    «К сожалению, никакими новыми данными мы не располагаем, — сообщил представитель посольство, отвечая на соответствубющий вопрос журналистов. — Призываем британскую сторону соблюдать свои международные обязательства и привнести транспарентность в расследование дела Скрипалей». 

    Ранее в Государственной думе РФ усомнились в том, что Лондон предоставит РФ достоверную информацию по так называемому «делу Скрипаля».

    Напомним, что страны G7 вслед за Великобританией обвинили Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, хотя никто не предоставил ни одного доказательства в поддержку этой теории.

    Автор: Тимур Румянцев
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