Петербургская налоговая разыскивала Дурова из-за долга за квартиру

Санкт-Петербург, 24 апреля. Создатель и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров задолжал Федеральной налоговой службе четыре рубля, передает URA.RU.

Письмо о существующей задолженности пришло на петербургский адрес регистрации Дурова на улице Ильюшина. Отмечается, что перед отъездом из России Дуров недоплатил несколько копеек по налогу за квартиру. Со временем пеня на имущественный налог начала увеличиваться, достигнув четырех рублей. Позднее стало известно, что журналисты погасили задолженность Дурова перед налоговой.

Напомним, 16 апреля Роскомнадзор по решению суда начал блокировку мессенджера Telegram на территории России. Причиной блокировки стал отказ Павла Дурова передать ключи для дешифрования сообщений пользователей, которые он обязан предоставить по действующему законодательству.