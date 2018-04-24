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Армия Сирии уничтожила командные пункты и тоннели боевиков на юге Дамаска
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    Армия Сирии уничтожила командные пункты и тоннели боевиков на юге Дамаска

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    Армия Сирии уничтожила командные пункты и тоннели боевиков на юге Дамаска

    Дамаск, 24 апреля. Сирийская авиация и реактивная артиллерия во вторник атаковали позиции террористов на южной окраине Дамаска. По информации агенства САНА, боевикам полностью отрезали путь к отступлению, уничтожены их командные пункты и сеть подземных тоннелей. 

    Отмечается, что, проведя мощную артиллерийскую подготовку, сирийская армия прорвала линии обороны, выстроенные членами запрещенных в РФ террористических группировок ИГ1 и «Джебхат ан-Нусра»1, и заняла квартал Джура. Таким образом правительственные войска изолировали форпосты боевиков от предместий Ильда и Бабилла.

    Напомним, в конце прошлой недели армия САР начала масштабную операцию против группировок экстремистов на юге Дамаска. Ранее стало известно, что боевики ИГ нанесли удар по одному из районов столицы — шесть мирных граждан погибли, десятки были ранены.       

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федор Веснин
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