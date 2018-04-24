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Клинцевич объяснил, зачем Израиль угрожает уничтожить сирийские С-300
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    Клинцевич объяснил, зачем Израиль угрожает уничтожить сирийские С-300

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    Клинцевич объяснил, зачем Израиль угрожает уничтожить сирийские С-300

    Москва, 24 апреля. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман пообещал уничтожить сирийские зенитно-ракетные комплексы С-300, которые будут применяться против ВВС еврейского государства. По мнению члена комитета Совфеда по обороне и безопасности Франца Клинцевича, израильский министр таким образом пытается решить какие-то задачи внутри своего государства.

    По словам сенатора, данные заявления Либермана — агрессивны и самоуверенны, поскольку сбить «трехсотый» комплекс израильским ВВС невозможно, что прекрасно осознают в Тель-Авиве. Кроме того, соответствующие заявления первых лиц израильских вооруженных сил говорят об их недалекости и непонимании процессов, которые происходят.

    «То, что они частично решают свои внутригосударственные, мы понимаем, но не за счет мира в других странах, — отметил Клинцевич. — Поэтому это необдуманный и несвоевременный разговор», передает агентство НСН.

    Напомним, Израиль регулярно проявляет агрессию по отношению к Сирии. В феврале самолеты ВВС Израиля атаковали военные объекты сирийской армии в центральной части САР. Несколько самолетов были подбиты

    Автор: Тимур Румянцев
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