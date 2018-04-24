Лидер оппозиции Армении заявил о готовности стать премьер-министром
Ереван, 24 апреля. Никол Пашинян, лидер оппозиции Армении, заявил, что готов возглавить кабинет министров страны, если этого захочет народ. Он подчеркнул, что представитель республиканской партии не займет этот пост.
«Готов взять ответственность и стать премьером, если такова будет воля народа. В любом случае никто из представителей республиканской партии не станет премьер-министром. Время их правления закончено…» — отметил Пашинян.
Он рассказал, что выборы можно устроить прямо на митинге, определив популярность кандидата по его поддержке толпой.
Напомним, ранее в отставку с поста премьер-министра Армении подал бывший президент страны Серж Саргсян. Это произошло на фоне массовых народных волнений, вызванных именно назначением экс-главы государства руководителем кабинета министров.
Масштабные митинг проходят в Армении с 13 апреля. Оппозиция уже объявила события в стране «бархатной революцией». В МИД России, комментируя события в Армении, выразили надежду, что ситуация будет урегулирована демократическим путем и в правовом поле.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, реагируя на отставку Саргсяна, отметил, что происходящие в Ереване является внутренним делом «ценного партнера РФ».
По мнению политолога Александра Шатилова, ситуация в Армении напоминает то, что происходило на Украине. По его словам, сложно не видеть за майданом в Ереване «западных ушей».