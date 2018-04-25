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Общее прошлое не спасло: эксперт объяснил, почему рассорились Венгрия и Украина
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    Общее прошлое не спасло: эксперт объяснил, почему рассорились Венгрия и Украина

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    Общее прошлое не спасло: эксперт пояснил, почему рассорились Венгрия и Украина

    Киевские политологи обсудили украино-венгерские отношения и пришли к выводу, что и без того непростая ситуация будет только ухудшаться. Однако причина тому вовсе не «завязанность» Венгрии на России, а опрометчивые шаги Киева, страдающего политической близорукостью, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Аналитики констатировали: принятие Украиной новой редакции языкового закона резко ограничило права нацменьшинств и, по сути, рассорило Киев и Будапешт. В итоге Венгрия, где в начале апреля премьер-министр Виктор Орбан вновь выиграл выборы, активно противодействует Киеву в евроатлантическом поле. И даже блокирует проведение саммитов в формате «Украина — НАТО», что наносит Киеву серьезный имиджевый урон. При этом Будапешт продолжает демонстративно выдавать венгерские паспорта тысячам этнических венгров, проживающих в украинском Закарпатье. Это заставляет многих говорить о возможных претензиях венгров на «мирное отторжение» территории от Украины.

    Впрочем, как считает ведущий аналитик Международного информационно-аналитического центра «Развитие Украины» Александра Решмедилова, «языковой закон» — далеко не единственная претензия Будапешта к Киеву. По ее словам, вскоре после прихода к власти Петра Порошенко венгерский парламент подписал сразу несколько соглашений с новой «партией власти» — БПП.

    «Сегодня властная коалиция в Раде давно уже нарушает эти договоренности. Например, власти Украины просто плюют на логистику и дороги в Закарпатье, хотя обещали принять целый ряд мер в этом направлении. В итоге во многие угорские села сегодня нельзя проехать даже на внедорожнике. И это при том, что Венгрия уже не раз выделяла средства на эти цели. Но на Украине они неизменно куда-то исчезали», — говорит Решмедилова.

    Кроме того, подчеркивает политолог, в Венгрии в любом законопроекте, касающемся национальных меньшинств, всегда четко оговариваются права украинцев, живущих в стране. И эти права никогда не ущемляются. На Украине же права венгров, живущих в Закарпатье, никогда никто специально не оговаривает — что само по себе обижает западных соседей. Так что принятие языкового закона, прямо попирающего права угорского населения Украины, только ухудшило и без того непростую ситуацию.      

    «Даже если вдруг во внешней политике Украины произойдет смена вектора (что маловероятно), то «осадочек» в отношениях с Венгрией обязательно останется. При этом нужно отдельно подчеркнуть: несмотря на «резкие движения» со стороны Киева, Венгрия вовсе не закрыла «окно возможностей» для полноценного диалога с Украиной. И если венгры увидят желание Киева прислушаться к их позиции, то он может быть возобновлен, — говорит Решмедилова.

    Общее прошлое не спасло: эксперт пояснил, почему рассорились Венгрия и Украина

    Будапешт открыто говорит о том, чего он добивается от Киева. Главное здесь — никоим образом не ущемлять права этнических венгров, исторически живущих в украинском Закарпатье. Они проживают очень компактно, все их проблемы давно известны и, если там навести элементарный порядок, то это очень здорово улучшит отношения. Виктор Орбан и другие представители Венгрии просят от Украины не игнорировать проблемы этнических венгров, и не играть в игру «три обезьянки»: ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу.

    «Очевидно, что Киев в очень многих вопросах, касающихся Закарпатья, ведет себя очень недальновидно и порой неприлично. Это касается и обеспечения жителей вакцинами, и благоустройства дорог, и вопросов образования и языка, — говорит Решмедилова. — При этом нынешние власти Украины почему-то забывают, что у Венгрии огромный потенциал развития двусторонних отношений в экономической, финансовой и культурной сфере. Кроме того, два государства связаны исторически. К тому же есть сфера энергетики, в которой Киев и Будапешт могли бы сотрудничать достаточно плотно, поскольку у двух стран есть общее «советское наследие».

    Есть и ряд других важных отраслей, в которых Украина и Венгрия могли бы взаимовыгодно развивать отношения. Но из-за политической близорукости Киева этот потенциал не только не используется в полной мере, но и во многом игнорируется. Многие перспективные проекты можно просто «поднять с земли», но нынешние власти на это просто не обращают внимания.  

    «Сегодня многие на Украине говорят, мол, Виктор Орбан ведет себя так агрессивно в отношении Украины, потому что на него влияет российский президент Владимир Путин. На мой взгляд, не стоит преувеличивать влияние Путина на Орбана. Конечно, у этих двух лидеров есть взаимопонимание и диалог. Но о «личностном влиянии» Путина говорить все же излишне. Орбан  весьма самодостаточный лидер, и ни под чьим «влиянием» или «давлением» он не находится», — считает политолог. Да, Орбан может задавать некий тон, дискурс внутри Европы, особенно Восточной. Но пойти вразрез с общей политикой ЕС или тем более на конфронтацию с ней венгерский премьер не может. В целом Орбан двигается в едином фарватере европейской политики, но регулярно поднимая «неудобные вопросы», которые могут быть в интересах России. За это он уже получил прозвище «европейский Эрдоган».

    Общее прошлое не спасло: эксперт пояснил, почему рассорились Венгрия и Украина

    По мнению экспертов, по риторике европейских государств видно, что никто из них не настроен разрывать отношения или «изолировать Россию». Все государства ЕС вынуждены искать свою форму диалога с Россией. Венгрия эту форму диалога сегодня уже выстроила, и благодаря избранию Орбана на третий срок, это последовательная позиция. Им не нужно делать никаких «рестартов» с Москвой — все связи уже налажены.

    «Россия очень хорошо вкладывается в экономику Венгрии. Это хорошо видно по банковской сфере, ряду крупных энергетических и логистических проектов. Если будет полностью реализован проект атомной электростанции «Пакш-2», это будет большим прорывом для венгерской энергетики: страна не только сможет сама обеспечивать себя энергией, но и поставлять ее на экспорт. Кстати, при определенных политических раскладах Украина тоже могла бы участвовать в совместных энергетических проектах с Венгрией, но по ряду политических причин сегодня это невозможно. Как говорится, «поезд уже ушел», — констатирует эксперт.

    В целом, считают эксперты, Венгрия в ближайшие годы однозначно будет развивать крайне позитивные отношения с Россией. Только в течение 2017-го Владимир Путин дважды был с визитом в Будапеште. Для Венгрии Россия — надежный партнер, от которого она точно не откажется. Украина же таким партнером, мягко говоря, не выглядит.

    Аналитики уверены: наиболее правильным решением для Украины было бы «дать задний ход» в отношении  закона об образовании. Ведь Киев сегодня очень зависим от ЕС как финансово, так и политически, поэтому взаимные конфликты гораздо более болезненны для Украины, нежели для Евросоюза. И в случае, если та же Венгрия не сумеет найти общий язык с нынешней властью на Украине, ей придется договариваться с другими «центрами силы» в стране.И это вполне может сыграть свою роль в ходе президентских и парламентских выборов 2019 года.

    Автор: Василий Таран специально для ФАН Киев
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