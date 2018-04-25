Общее прошлое не спасло: эксперт объяснил, почему рассорились Венгрия и Украина

Киевские политологи обсудили украино-венгерские отношения и пришли к выводу, что и без того непростая ситуация будет только ухудшаться. Однако причина тому вовсе не «завязанность» Венгрии на России, а опрометчивые шаги Киева, страдающего политической близорукостью, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Аналитики констатировали: принятие Украиной новой редакции языкового закона резко ограничило права нацменьшинств и, по сути, рассорило Киев и Будапешт. В итоге Венгрия, где в начале апреля премьер-министр Виктор Орбан вновь выиграл выборы, активно противодействует Киеву в евроатлантическом поле. И даже блокирует проведение саммитов в формате «Украина — НАТО», что наносит Киеву серьезный имиджевый урон. При этом Будапешт продолжает демонстративно выдавать венгерские паспорта тысячам этнических венгров, проживающих в украинском Закарпатье. Это заставляет многих говорить о возможных претензиях венгров на «мирное отторжение» территории от Украины.

Впрочем, как считает ведущий аналитик Международного информационно-аналитического центра «Развитие Украины» Александра Решмедилова, «языковой закон» — далеко не единственная претензия Будапешта к Киеву. По ее словам, вскоре после прихода к власти Петра Порошенко венгерский парламент подписал сразу несколько соглашений с новой «партией власти» — БПП.

«Сегодня властная коалиция в Раде давно уже нарушает эти договоренности. Например, власти Украины просто плюют на логистику и дороги в Закарпатье, хотя обещали принять целый ряд мер в этом направлении. В итоге во многие угорские села сегодня нельзя проехать даже на внедорожнике. И это при том, что Венгрия уже не раз выделяла средства на эти цели. Но на Украине они неизменно куда-то исчезали», — говорит Решмедилова.

Кроме того, подчеркивает политолог, в Венгрии в любом законопроекте, касающемся национальных меньшинств, всегда четко оговариваются права украинцев, живущих в стране. И эти права никогда не ущемляются. На Украине же права венгров, живущих в Закарпатье, никогда никто специально не оговаривает — что само по себе обижает западных соседей. Так что принятие языкового закона, прямо попирающего права угорского населения Украины, только ухудшило и без того непростую ситуацию.

«Даже если вдруг во внешней политике Украины произойдет смена вектора (что маловероятно), то «осадочек» в отношениях с Венгрией обязательно останется. При этом нужно отдельно подчеркнуть: несмотря на «резкие движения» со стороны Киева, Венгрия вовсе не закрыла «окно возможностей» для полноценного диалога с Украиной. И если венгры увидят желание Киева прислушаться к их позиции, то он может быть возобновлен, — говорит Решмедилова.

Будапешт открыто говорит о том, чего он добивается от Киева. Главное здесь — никоим образом не ущемлять права этнических венгров, исторически живущих в украинском Закарпатье. Они проживают очень компактно, все их проблемы давно известны и, если там навести элементарный порядок, то это очень здорово улучшит отношения. Виктор Орбан и другие представители Венгрии просят от Украины не игнорировать проблемы этнических венгров, и не играть в игру «три обезьянки»: ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу.

«Очевидно, что Киев в очень многих вопросах, касающихся Закарпатья, ведет себя очень недальновидно и порой неприлично. Это касается и обеспечения жителей вакцинами, и благоустройства дорог, и вопросов образования и языка, — говорит Решмедилова. — При этом нынешние власти Украины почему-то забывают, что у Венгрии огромный потенциал развития двусторонних отношений в экономической, финансовой и культурной сфере. Кроме того, два государства связаны исторически. К тому же есть сфера энергетики, в которой Киев и Будапешт могли бы сотрудничать достаточно плотно, поскольку у двух стран есть общее «советское наследие».

Есть и ряд других важных отраслей, в которых Украина и Венгрия могли бы взаимовыгодно развивать отношения. Но из-за политической близорукости Киева этот потенциал не только не используется в полной мере, но и во многом игнорируется. Многие перспективные проекты можно просто «поднять с земли», но нынешние власти на это просто не обращают внимания.

«Сегодня многие на Украине говорят, мол, Виктор Орбан ведет себя так агрессивно в отношении Украины, потому что на него влияет российский президент Владимир Путин. На мой взгляд, не стоит преувеличивать влияние Путина на Орбана. Конечно, у этих двух лидеров есть взаимопонимание и диалог. Но о «личностном влиянии» Путина говорить все же излишне. Орбан весьма самодостаточный лидер, и ни под чьим «влиянием» или «давлением» он не находится», — считает политолог. Да, Орбан может задавать некий тон, дискурс внутри Европы, особенно Восточной. Но пойти вразрез с общей политикой ЕС или тем более на конфронтацию с ней венгерский премьер не может. В целом Орбан двигается в едином фарватере европейской политики, но регулярно поднимая «неудобные вопросы», которые могут быть в интересах России. За это он уже получил прозвище «европейский Эрдоган».

По мнению экспертов, по риторике европейских государств видно, что никто из них не настроен разрывать отношения или «изолировать Россию». Все государства ЕС вынуждены искать свою форму диалога с Россией. Венгрия эту форму диалога сегодня уже выстроила, и благодаря избранию Орбана на третий срок, это последовательная позиция. Им не нужно делать никаких «рестартов» с Москвой — все связи уже налажены.

«Россия очень хорошо вкладывается в экономику Венгрии. Это хорошо видно по банковской сфере, ряду крупных энергетических и логистических проектов. Если будет полностью реализован проект атомной электростанции «Пакш-2», это будет большим прорывом для венгерской энергетики: страна не только сможет сама обеспечивать себя энергией, но и поставлять ее на экспорт. Кстати, при определенных политических раскладах Украина тоже могла бы участвовать в совместных энергетических проектах с Венгрией, но по ряду политических причин сегодня это невозможно. Как говорится, «поезд уже ушел», — констатирует эксперт.

В целом, считают эксперты, Венгрия в ближайшие годы однозначно будет развивать крайне позитивные отношения с Россией. Только в течение 2017-го Владимир Путин дважды был с визитом в Будапеште. Для Венгрии Россия — надежный партнер, от которого она точно не откажется. Украина же таким партнером, мягко говоря, не выглядит.

Аналитики уверены: наиболее правильным решением для Украины было бы «дать задний ход» в отношении закона об образовании. Ведь Киев сегодня очень зависим от ЕС как финансово, так и политически, поэтому взаимные конфликты гораздо более болезненны для Украины, нежели для Евросоюза. И в случае, если та же Венгрия не сумеет найти общий язык с нынешней властью на Украине, ей придется договариваться с другими «центрами силы» в стране.И это вполне может сыграть свою роль в ходе президентских и парламентских выборов 2019 года.