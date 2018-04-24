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Сирия: САА взяла под контроль последний оплот боевиков в Восточном Каламуне
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    Сирия: САА взяла под контроль последний оплот боевиков в Восточном Каламуне

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    Сирия: САА взяла под контроль последний оплот боевиков в Восточном Каламуне

    Дамаск, 24 апреля. Отряды специального назначения министерства внутренних дел Сирии вошли в город Джейруд в Восточном Каламуне.

    Ранее боевики незаконных вооруженных формирований сложили оружие и покинули Джейруд, после чего были переправлены на север Сирии. Накануне сирийские саперы завершили процесс разминирования в Джейруде, после чего в город вошли силы безопасности МВД Сирии.

    В ближайшее время в городе начнут действовать правительственные учреждения и полицейские участки. Мирные жители массово вышли на улицы города, что приветствовать сирийских силовиков и отпраздновать освобождение города от террористов.

    Автор: Алексей Громов
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