Ключ к решению — у ПАСЕ: в Совфеде отреагировали на заявление Совета Европы о мерах против РФ

Москва, 24 апреля. Ключ к решению ситуации, создавшейся вокруг отказа России платить взнос в Совет Европы (СЕ), находится в руках европарламентариев, а отнюдь не в Москве. Таким мнением, комментируя заявление Генсека СЕ Турбьерна Ягланда о возможных мерах организации против РФ, поделился председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Все возможно (появление мер в отношении России — прим. ФАН). Но ключ к решению — не у России, он внутри ПАСЕ, создавшей целый клубок проблем для Совета Европы в целом: и юридических, и политических, и, как следствие, финансовых», — отметил Косачев. Его цитирует ТАСС.

Напомним, ранее Генсек СЕ Турбьерн Ягланд заявил, что без средств от России и Турции организация «может справиться до следующего года». Он пообещал предпринять необходимые для улучшения сложившейся ситуации меры.

Отметим, Москва ранее заморозила часть взносов в бюджет СЕ в ответ на лишение российской делегации ряда прав из-за воссоединения Крыма с РФ.