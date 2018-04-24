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«Открытый и порядочный»: Трамп изменил мнение о «человеке-ракете» Ким Чен Ыне
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    «Открытый и порядочный»: Трамп изменил мнение о «человеке-ракете» Ким Чен Ыне

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    «Открытый и порядочный»: Трамп изменил мнение о «человеке-ракете» Ким Чен Ыне

    Вашингтон, 24 апреля. Президент США Дональд Трамп положительно охарактеризовал наладившиеся контакты Вашингтона и Пхеньяна, использовав по отношению к лидеру КНДР Ким Чен Ыну эпитеты «отрытый» и «порядочный».

    «У нас проходят очень конструктивные дискуссии. Ким Чен Ын действительно был очень открытым и, я думаю, очень порядочным, исходя из всего, что мы увидели», — отметил американский президент после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Вашингтоне. 

    Трамп также подтвердил, что намерен встретиться с Ким Чен Ыном.

    Напомним, ранее глава КНДР передал американскому президенту устное предложение о проведении встречи. Трамп принял его и заявил, что встреча может состояться в июне.

    Отметим, совсем недавно переговоры Трампа и Ким Чен Ына трудно было представить. Осенью прошлого года, выступая на Генеральной ассамблее ООН, президент США назвал северокорейского лидера «человеком-ракетой, занятого самоубийственной миссией». Трамп также заявил, что если КНДР продолжат проводить ядерные испытания и угрожать всему миру, у США не будет выбора, кроме как уничтожить Северную Корею.    

    Автор: Федор Веснин
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