«Открытый и порядочный»: Трамп изменил мнение о «человеке-ракете» Ким Чен Ыне

Вашингтон, 24 апреля. Президент США Дональд Трамп положительно охарактеризовал наладившиеся контакты Вашингтона и Пхеньяна, использовав по отношению к лидеру КНДР Ким Чен Ыну эпитеты «отрытый» и «порядочный».

«У нас проходят очень конструктивные дискуссии. Ким Чен Ын действительно был очень открытым и, я думаю, очень порядочным, исходя из всего, что мы увидели», — отметил американский президент после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Вашингтоне.

Трамп также подтвердил, что намерен встретиться с Ким Чен Ыном.

Напомним, ранее глава КНДР передал американскому президенту устное предложение о проведении встречи. Трамп принял его и заявил, что встреча может состояться в июне.

Отметим, совсем недавно переговоры Трампа и Ким Чен Ына трудно было представить. Осенью прошлого года, выступая на Генеральной ассамблее ООН, президент США назвал северокорейского лидера «человеком-ракетой, занятого самоубийственной миссией». Трамп также заявил, что если КНДР продолжат проводить ядерные испытания и угрожать всему миру, у США не будет выбора, кроме как уничтожить Северную Корею.