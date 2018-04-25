Вожатых детских лагерей предложили приравнять к шахтерам и пожарным

Москва, 24 апреля. Председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов сообщил, что руководство детских оздоровительных центров не может нанять персонал из-за молчания министерства труда и социальной защиты по поводу порядка оформления трудовых отношений, в связи с чем кампания-2018 в летних лагерях под угрозой срыва.

Как отметил председатель Совета Ассоциации программных лагерей Валерий Астанчук, реальным ус­ловиям труда вожатых в детских лагерях, сложившихся еще со времен суще­ствования СССР, не отвечают действующие нормы по учету ра­бочего времени и составления штатного расписания.

В связи с этим поступило предложение законодательно приравнять вожатых детских лагерей к работникам, осуществляющим свою деятельность в особых условиях труда. Сейчас к данной категории относятся пожарные, механизаторы, шахтеры и работники других профессий, сопряженных с вредом здоровью и переработками.

Кроме того, поступило предложение рассмотреть вопрос установления фиксированной 15-процентной надбавки за переработку, так как точно рассчитать рабочее время вожатых и воспитателей в лагере практически невозможно, передает «Парламентская газета».