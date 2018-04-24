В Раде заявили о суициде более тысячи «ветеранов АТО» в Донбассе

Киев, 24 апреля. Более тысячи ветеранов так называемой АТО, которые воевали в Донбассе, покончили с собой. Такие данные озвучил во вторник председатель комитета Верховной рады Украины по делам ветеранов Александр Третьяков.

«Эта война в корне отличается от войны, которая была в Афганистане. На этой войне применяется артиллерийское оружие. И естественно, все психологические травмы связаны больше с этим. А это еще труднее для солдат», — цитируют его украинские СМИ.

Напомним, что в феврале военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что каждую неделю от двух до трех украинских военнослужащих в Донбассе совершают самоубийство. При этом он подчеркнул, что данная статистика не учитывает ветеранов, которые находятся вне зоны военных действий.

На днях президент Украины Петр Порошенко заявил, что с 30 апреля заканчивается «Антитеррористическая операция» и вместо нее стартует операция Объединенных сил. Это значит, что руководство над операцией, которое сейчас осуществляет Служба безопасности Украины, будет передано напрямую военным.