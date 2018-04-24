Меню
Украина
В Раде заявили о суициде более тысячи «ветеранов АТО» в Донбассе
Общество
Петербургская налоговая разыскивала Дурова из-за долга за квартиру
Следующая новость
Загрузка...

    В Раде заявили о суициде более тысячи «ветеранов АТО» в Донбассе

    8635

    В Раде заявили о суициде более тысячи «ветеранов АТО» в Донбассе

    Киев, 24 апреля. Более тысячи ветеранов так называемой АТО, которые воевали в Донбассе, покончили с собой. Такие данные озвучил во вторник председатель комитета Верховной рады Украины по делам ветеранов Александр Третьяков.

    «Эта война в корне отличается от войны, которая была в Афганистане. На этой войне применяется артиллерийское оружие. И естественно, все психологические травмы связаны больше с этим. А это еще труднее для солдат», — цитируют его украинские СМИ.

    Напомним, что в феврале военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что каждую неделю от двух до трех украинских военнослужащих в Донбассе совершают самоубийство. При этом он подчеркнул, что данная статистика не учитывает ветеранов, которые находятся вне зоны военных действий.

    На днях президент Украины Петр Порошенко заявил, что с 30 апреля заканчивается «Антитеррористическая операция» и вместо нее стартует операция Объединенных сил. Это значит, что руководство над операцией, которое сейчас осуществляет Служба безопасности Украины, будет передано напрямую военным.

    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Россия представит ОЗХО свидетелей из постановочного видео «Белых касок» в Сирии

    Россия представит ОЗХО свидетелей из постановочного видео «Белых касок» в Сирии

    18:41   24 Апреля 2018
    2519
    «Я был воспитан на этом мультике»: Иван Охлобыстин о денежных спорах вокруг «Простоквашино»

    «Я был воспитан на этом мультике»: Иван Охлобыстин о денежных спорах вокруг «Простоквашино»

    18:32   24 Апреля 2018
    244
    Евгений Тишковец: Торнадо в Москве может предсказать только волшебник

    Евгений Тишковец: Торнадо в Москве может предсказать только волшебник

    17:37   24 Апреля 2018
    6549
    Русский союз Латвии потребовал освободить правозащитника Гапоненко на пикете в Риге: репортаж ФАН

    Русский союз Латвии потребовал освободить правозащитника Гапоненко на пикете в Риге: репортаж ФАН

    17:32   24 Апреля 2018
    205