В Сирии задержан гражданин Германии, вербовавший боевиков для ИГ

Вашингтон, 24 апреля. В Сирии задержан гражданин Германии, который занимался вербовкой боевиков в ряды террористической группировки «Исламское государство»1. Об этом сообщил представитель коалиции под руководством США Райан Диллон.

«На сирийской границе задержан гражданин Германии, который вербовал боевиков в ИГ»1, — сказал Диллон.

Он также добавил, что вербовщик ИГ был задержан представителями «Сирийских демократических сил» (SDF), которых поддерживают США. По словам Диллона, за последнее время представители SDF задержали порядка сотни боевиков ИГ, которые пытаются покинуть Сирию.

Ранее сообщалось, что на севере Сирии был задержан гражданин Германии сирийского происхождения Мохаммад Хайдар Заммар, который принимал участие в подготовке терактов 11 сентября 2001 года в США. Отмечается, что 17 лет назад он завербовал несколько человек, которые затем атаковали объекты в США.

1 Организация запрещена на территории РФ.