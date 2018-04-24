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Украина
Amnesty International раскритиковала киевские власти за безнаказанность радикалов
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    Amnesty International раскритиковала киевские власти за безнаказанность радикалов

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    Amnesty International раскритиковала киевские власти за безнаказанность радикалов

    Киев, 24 апреля. Международная неправительственная организация Amnesty International раскритиковала киевские власти за попустительство и безнаказанность в отношении радикалов, устроивших накануне погром.

    Инцидент произошел в лагере цыган в Киеве, в ночь на 21 апреля.

    «Важно понимать, что мишенью для таких нападений может стать и становится любой: ромы, женщины, антикоррупционные активисты, евреи, ЛГБТ, журналисты, художники, студенты, писатели», — пояснила глава украинского отделения организации Оксана Покальчук.

    Она также отметила, что никто не может чувствовать себя в безопасности из-за радикалов. По словам активистки, они «прикрываются патриотизмом», но на самом деле терроризируют мирных жителей, а полиция при этом бездействует.

    Когда на место происшествия вызвали полицейских, они подошли к лагерю, увидели, что все горит и посоветовали уезжать из Киева, напомнила Покальчук. В связи с этим она потребовала официальной реакции киевских властей на произошедшее, а также эффективного расследования нападения.

    Автор: Дима Оленин
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