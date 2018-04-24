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Мы этого не допустим: Россия выступила против «исторических экстремистов», оправдывающих нацизм
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    Мы этого не допустим: Россия выступила против «исторических экстремистов», оправдывающих нацизм

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    Мы этого не допустим: Россия выступила против «исторических экстремистов», оправдывающих нацизм

    Вашингтон, 24 апреля. Россия будет бороться с попытками переписать историю и героизировать нацистов. Об этом во вторник заявил посол России в США Анатолий Антонов, выступая на мероприятии в честь 73-ей годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе в 1945 году.

    «Исторические экстремисты не прочь поставить жертв и палачей на одну доску, героизировать нацистов. Это не только оскорбляет память жертв преступлений нацизма, но и ведет к возрождению радикальных ксенофобских идей», — отметил он.

    Дипломат подчеркнул, что Россия не допустит этого и предпримет все возможное, чтобы сохранить историческую память.  

    Напомним, что встреча войска первого Украинского фронта армии СССР и войска первой армии США на Эльбе состоялась 25 апреля 1945 года, в результате чего остатки армии Германии оказались расколоты на две части.

    Автор: Антон Соколов
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