Мы этого не допустим: Россия выступила против «исторических экстремистов», оправдывающих нацизм

Вашингтон, 24 апреля. Россия будет бороться с попытками переписать историю и героизировать нацистов. Об этом во вторник заявил посол России в США Анатолий Антонов, выступая на мероприятии в честь 73-ей годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе в 1945 году.

«Исторические экстремисты не прочь поставить жертв и палачей на одну доску, героизировать нацистов. Это не только оскорбляет память жертв преступлений нацизма, но и ведет к возрождению радикальных ксенофобских идей», — отметил он.

Дипломат подчеркнул, что Россия не допустит этого и предпримет все возможное, чтобы сохранить историческую память.

Напомним, что встреча войска первого Украинского фронта армии СССР и войска первой армии США на Эльбе состоялась 25 апреля 1945 года, в результате чего остатки армии Германии оказались расколоты на две части.