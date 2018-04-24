«Дело Олеся Бузины» «заматывают» в суде: репортаж ФАН

Шевченковский районный суд продолжил предварительные слушания по делу об убийстве украинского журналиста и писателя Олеся Бузины. Корреспондент Федерального агентства новостей лично побывал в зале заседаний. Сам по себе процесс продолжался недолго: судьи не стали рассматривать жалобы защиты на ход следствия и сам процесс и довольно быстро перенесли заседание на 7 июня. В свою очередь, мать журналиста Валентина Бузина попросила проводить дальнейшие заседания без нее. Мужественной женщине стало ясно, что правды здесь не добьешься, а тратить последние силы на бессмысленные заседания она больше не намерена.

Апрельское заседание Шевченковского суда по делу об убийстве Олеся Бузины очень отличалось от предыдущих. Во-первых, на этот раз перед входом в здание не было видно националистов из группировки С14 (запрещена в РФ). Хотя раньше они регулярно проводили здесь импровизированные митинги в защиту «безвинно арестованных братьев Медведько и Полищука». Очевидно, на украинские власти все же повлияло мнение экспертов ООН, и они решили больше не травмировать западных правозащитников.

Напомним, в ходе мартовского визита в Киев замглавы миссии ООН по правам человека Бенджамин Моро прямо заявил: на его коллег произвело «крайне негативное впечатление» присутствие десятков национал-радикалов на суде по делу об убийстве Бузины.

«Мы ведем мониторинг расследования убийств двух журналистов — Шеремета и Бузины. В деле Шеремета мы не видим вообще никакого прогресса. А в деле Бузины нас поразило присутствие в суде 150 представителей правых группировок. Мы призываем власти Украины обеспечить независимость судопроизводства», — заявил Моро.

В итоге националистов, похоже, попросили вести себя хорошо. И хотя бы не орать на улице оскорбления в адрес матери убитого репортера. Поэтому они пришли на процесс в количестве полутора десятков человек и расселись по залу заседаний.

Второе отличие нынешнего заседания от предыдущих — на нем практически не было журналистов. Если раньше украинская пресса надеялась, что по итогам очередного рассмотрения будет хоть какое-то решение, то на этот раз местные СМИ, похоже, такую надежду потеряли. В итоге в зале, в котором в феврале было не протолкнуться от репортеров и ультраправых, на этот раз было относительно безлюдно.

О самом заседании можно сказать кратко: оно было бессмысленным. С одной стороны, власти Украины, из-за кулис давящие на суд, прекрасно понимают, что прекратить его вовсе или вынести убийцам Бузины оправдательный приговор невозможно — заграница не поймет. С другой, наказывать преступников по всей строгости закона им не с руки: не дай бог, исполнители преступления Андрей Медведько и Денис Полищук еще заговорят. И назовут не только организаторов убийства Олеся, но и его заказчиков. А их, по мнению украинских СМИ, стоит искать в высших эшелонах власти Украины. Ведь Бузину, пока он был жив, откровенно тошнило как от нынешней киевской власти, так и от положения дел на Украине в целом.

Так что Шевченковскому суду, по сути, остается одно — как можно сильнее затягивать процесс. Поэтому судьи Евгений Сидоров, Олег Линник и Татьяна Левицкая никуда не спешили и задавали в меру бессмысленные вопросы участникам процесса Полищуку, Медведько, а также матери Олеся Валентине Павловне. По ходу заседания адвокаты обвиняемых заявили отвод прокурору по делу Александру Жиле, они якобы «сомневались в его беспристрастности». Сам прокурор и адвокат Валентины Бузины Артем Захаров назвали эти претензии необоснованными. Захаров передал суду заявление матери Бузины с просьбой рассматривать дело в ее отсутствие.

«Валентина Павловна уже очень пожилая женщина, и ей трудно посещать каждое заседание. Тем более, что на многих из них ее присутствие представляется необязательным», — пояснил Захаров.

Позадавав еще некоторое время вопросы обеим сторонам процесса, судья Евгений Сидоров объявил, что заседание закрыто «для более детального рассмотрения обстоятельств дела», а следующее состоится 7 июня. Как сообщил ФАН адвокат Валентины Бузины Артем Захаров, «внятные итоги заседания подвести сложно».

«Суд поступил, на мой взгляд, достаточно странно. Во-первых, он очень странно определил порядок рассмотрения жалоб. Мы, как потерпевшая сторона, так и не добились от судей четкого ответа на вопрос, когда же суд будет принимать решения по тем десяткам жалоб на ход расследования, которые мы подавали. Непонятно и то, когда мы получим решения по этим жалобам и на какой стадии процесса. Председательствующий судья оставил все наши вопросы без ответов, — заявил Захаров.

«Мы предоставили суду порядка 150-200 жалоб. Сторона обвинения, так же, как и прокуроры, еще даже не высказывалась. А судьи по собственной инициативе перенесли рассмотрение на более поздний срок. Тем самым лишний раз подтвердив, что они намерены затягивать процесс как можно дольше. Во многом поэтому Валентина Павловна подала прошение, чтобы последующие заседания проводились без ее присутствия», — заявил Захаров.

В то же время адвокат убийц Андрей Федур сообщил СМИ, что по его данным, вскоре «дело Бузины» будет передано для рассмотрения суду присяжных.

«Я не очень понимаю, что здесь сегодня вообще происходило, — заявил он. — Мы требуем, чтобы это дело рассматривали присяжные, и наша просьба, скорее всего, будет удовлетворена. Да, присяжным придется рассматривать дело практически «с нуля», так что этот процесс вряд ли будет быстрым».

Валентина Бузина не стала давать комментарии журналистам. Да они, в общем-то, и не требовались, на ее лице после процесса явно читались горечь и разочарование. Похоже, именно в этот день ей стало ясно, что три года и масса усилий, потраченных на то, чтобы наказать убийц ее сына, ушли впустую.

Напомним, журналист Олесь Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года в Киеве возле своего дома, убийцы всадили в него четыре пули в упор. Вскоре президент Петр Порошенко назвал поимку его убийц «делом чести». Украинское МВД уже через два месяца арестовало националистов и участников АТО Медведько и Полищука, собрав против них уйму доказательств. В том числе — образцы ДНК, обнаруженные на месте преступления и в машине, на которой перемещались убийцы.

Их обвинили по статьям «умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц» и «незаконное хранение оружия», за которое подсудимым грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Однако затем власти начали откровенно затягивать сначала расследование, а потом и судебный процесс по «делу Бузины». В августе 2017-го мать Бузины подала иск в Европейский суд по правам человека. Но сегодня, по мнению экспертов, конца этому делу все равно не видно, ведь вынесение любого приговора убийцам Бузины откровенно невыгодно властям Украины.