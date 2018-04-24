СМИ рассказали, как Запад намерен обойти право вето России в Совбезе ООН

Москва, 24 апреля. Страны Запада нацелены на ускорение процесса в ООН по Сирии, передав вопрос о предполагаемом использовании химоружия Генассамблее.

Как пишет издание The Guardian, на очередной встрече за закрытыми дверями в Швеции обсуждалась ситуация с Сирией. Участие в ней принимали постоянные представители ООН. Предполагается, что соответствующий вопрос будет обсуждаться нескольких встречах на текущей неделе.

Газета пишет, что среди западных стран опасения вызывает отсутствие механизма ООН по определению ответственных за якобы «использование химоружия» в Арабской республике. В связи с этим страны Запада собираются обойти право вето России в Совбезе ООН при рассмотрении вопроса о вероятном применении химоружия в Сирии, использовав принятую в 1950 году резолюцию ГА ООН «Единство в пользу мира», которая позволяет передать вопрос на голосование Генеральной ассамблее, пишут британские СМИ.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия призывает страны Запада отказаться от тиражирования безосновательных обвинений и перейти к конструктивному взаимодействию в рамках Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Белые каски» объявили о «химатаке», которая якобы произошла в сирийской Думе. При этом «каски» не предоставили никаких доказательств, кроме видеоролика, который, как заявили в министерстве обороны России, был целиком постановочным. Российская сторона собирается представить ОЗХО свидетелей из Сирийской республики, принимавших участие в постановке.