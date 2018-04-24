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Сирия: САА готовят операцию против боевиков на севере провинции Хомс
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    Сирия: САА готовят операцию против боевиков на севере провинции Хомс

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    Сирия: САА готовят операцию против боевиков на севере провинции Хомс

    Дамаск, 24 апреля. Вооруженные силы Сирии готовят наступательную операцию на позиции боевиков в северных районах в провинции Хомс. Об этом заявил министр по делам национального примирения Сирии Али Хайдер.

    По его словам, в течение нескольких последних дней ВВС Сирии сбросили в северных районах Хомса десятки тысяч листовок с призывами к перемирию. Кроме того, в листовках указывается, что незаконные вооруженные формирования, которые откажутся присоединиться к режиму прекращения огня, будут уничтожены.

    Он также добавил, что к настоящему моменту ни одна из группировок не приняла условия соглашения о примирении, поэтому правительственные войска готовят операцию против боевиков в северных районах провинции Хомс.

    Автор: Алексей Громов
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