Сирия: коалиция США заявила о возвращении курдов в долину Евфрата

Вашингтон, 24 апреля. Курдские формирования постепенно возвращаются в долину реки Евфрат для борьбы с запрещенной в России террористической группировкой ИГ1. Такой информацией поделился представитель коалиции, возглавляемой США, Райан Диллон.

«Все больше бойцов возвращаются в среднюю часть долины реки Евфрат… чтобы сосредоточиться на разгроме ИГ», — заявил Диллон.

При этом он не стал уточнять, насколько многочислены курдские отряды и откуда они возвращаются.

Отметим, по всей видимости, курды прибывают в долину Евфрата из Африна, где продолжается военная операция Турции «Оливковая ветвь». Напомним также, что за последнее время в ряды курдских подразделений вступило большое количество «бывших» сторонников террористических организаций — в том числе и запрещенной в РФ ИГ. По этой причине, а также из-за исторической нетерпимости курдов к арабскому населению Сирии, их прибытие в долину Евфрата не вызывает радости у местного населения.

В конце марта восстание против контролирующих регион курдских бойцов Демократических сил Сирии (SDF) вспыхнуло к западу от Ракки. SDF в результате понесли серьезные потери.

1 Организация запрещена на территории РФ.