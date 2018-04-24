Сирия сегодня: десять человек пострадали от атак боевиков в Эль-Кунейтре, ШОС озабочена ударами по САР

Сирия, 24 апреля. Десять человек получили ранения во время атаки боевиков в Эль-Кунейтре. Шанхайская организация сотрудничества выразила озабоченность ударами по САР. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Атака боевиков

Около десяти человек получили серьезные ранения при пожаре в больнице города Эль-Баас (провинция Эль-Кунейтра — прим. ред.) на юго-западе Сирийской арабской республики. Пожар начался после нападения радикальных исламистов, сообщает сирийское государственное телевидение.

«Десять человек пострадали в результате пожара в больнице «Мамдух Абаза» в результате нападений террористов на город Эль-Баас в Эль-Кунейтре», — отмечают сотрудники телеканала.

ШОС выразила озабоченность

Главы МИД стран-членов ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) выразили серьезную озабоченность ракетными ударами США и их союзников по территории Сирии. Информация об этом появилась в информационном сообщении по итогам заседания.

«Министры выразили глубокую озабоченность в связи с ракетными ударами, предпринятыми тремя постоянными членами Совета Безопасности ООН по территории Сирии 14 апреля 2018 года. Они считают, что подобные действия, которые были обсуждены на заседании СБ ООН №8233 14 апреля 2018 года, усиливают страдания народа Сирии», — отмечается в документе.

Кроме того участники совещания высказались за укрепление ключевой роли ООН и ее Совета Безопасности «как главного органа, несущего ответственность за поддержание международного мира, стабильности и безопасности».

Ранее Запад обвинил официальные власти Сирии в якобы имевшей место химической атаке в Думе (Восточная Гута). После этого, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по территории САР. По правительственным объектам страны было выпущено чуть больше 100 ракет, 71 из которых была перехвачена сирийскими ПВО.

Гумпощь пропадала из-за плохих парашютов США

Всемирная продовольственная программа потеряла около 2% гуманитарных грузов для Сирии из-за некачественных парашютов США, заявил директор ВПП по Сирии Джейкоб Керн.

«Воздушные доставки осуществлялись каждый день из Иордании. С высоты 5 километров сбрасывалось порядка 26 палет в точку размером в 3-4 футбольных поля», — отметил он.

При этом Керн подчеркнул, что перевозку грузов осуществляла авиакомпания «Абакан», сводка по погоде предоставлялась британской метеорологической службы, упаковку продуктов проводила Канада, а парашюты предоставлялись американской стороной.