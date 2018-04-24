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Сирия сегодня: десять человек пострадали от атак боевиков в Эль-Кунейтре, ШОС озабочена ударами по САР
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    Сирия сегодня: десять человек пострадали от атак боевиков в Эль-Кунейтре, ШОС озабочена ударами по САР

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    Сирия сегодня: десять человек пострадали от атак боевиков в Эль-Кунейтре, ШОС озабоченна ударами по САР

    Сирия, 24 апреля. Десять человек получили ранения во время атаки боевиков в Эль-Кунейтре. Шанхайская организация сотрудничества выразила озабоченность ударами по САР. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

    Атака боевиков

    Около десяти человек получили серьезные ранения при пожаре в больнице города Эль-Баас (провинция Эль-Кунейтра — прим. ред.) на юго-западе Сирийской арабской республики. Пожар начался после нападения радикальных исламистов, сообщает сирийское государственное телевидение.

    «Десять человек пострадали в результате пожара в больнице «Мамдух Абаза» в результате нападений террористов на город Эль-Баас в Эль-Кунейтре», — отмечают сотрудники телеканала.

    Сирия сегодня: десять человек пострадали от атак боевиков в Эль-Кунейтре, ШОС озабоченна ударами по САР

    ШОС выразила озабоченность

    Главы МИД стран-членов ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) выразили серьезную озабоченность ракетными ударами США и их союзников по территории Сирии. Информация об этом появилась в информационном сообщении по итогам заседания.

    «Министры выразили глубокую озабоченность в связи с ракетными ударами, предпринятыми тремя постоянными членами Совета Безопасности ООН по территории Сирии 14 апреля 2018 года. Они считают, что подобные действия, которые были обсуждены на заседании СБ ООН №8233 14 апреля 2018 года, усиливают страдания народа Сирии», — отмечается в документе.

    Кроме того участники совещания высказались за укрепление ключевой роли ООН и ее Совета Безопасности «как главного органа, несущего ответственность за поддержание международного мира, стабильности и безопасности».

    Сирия сегодня: десять человек пострадали от атак боевиков в Эль-Кунейтре, ШОС озабоченна ударами по САР

    Ранее Запад обвинил официальные власти Сирии в якобы имевшей место химической атаке в Думе (Восточная Гута). После этого, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по территории САР. По правительственным объектам страны было выпущено чуть больше 100 ракет, 71 из которых была перехвачена сирийскими ПВО.

    Гумпощь пропадала из-за плохих парашютов США

    Всемирная продовольственная программа потеряла около 2% гуманитарных грузов для Сирии из-за некачественных парашютов США, заявил директор ВПП по Сирии Джейкоб Керн.

    «Воздушные доставки осуществлялись каждый день из Иордании. С высоты 5 километров сбрасывалось порядка 26 палет в точку размером в 3-4 футбольных поля», — отметил он.

    Сирия сегодня: десять человек пострадали от атак боевиков в Эль-Кунейтре, ШОС озабоченна ударами по САР

    При этом Керн подчеркнул, что перевозку грузов осуществляла авиакомпания «Абакан», сводка по погоде предоставлялась британской метеорологической службы, упаковку продуктов проводила Канада, а парашюты предоставлялись американской стороной.

    «В среднем, мы потеряли порядка 2% от общего числа грузов. Было сброшено 8 тысяч палет. Каждая вмещала по 600 килограммов еды. Мы потеряли порядка 200 из-за того, что парашюты не раскрылись или не сработали», — заключил директор ВПП.

    Автор: Сергей Чемеков
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