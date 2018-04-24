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Представитель ОЗХО рассказал о розыгрыше пранкеров
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    Представитель ОЗХО рассказал о розыгрыше пранкеров

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    Представитель ОЗХО рассказал о розыгрыше пранкеров

    Москва, 24 апреля. Представитель Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердил, что российские пранкеры Вован и Лексус провели разговор с гендиректором ОЗХО Ахметом Узюмджю.

    «Конечно, досадно, что это произошло. Аудио и расшифровка показывают, что генеральный директор максимально четко и последовательно разъясняет важную и квалифицированную работу ОЗХО», — цитирует ТАСС представителя организации Дипти Чуби.

    Ранее стало известно, что Узюмджю был разыгран российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, более известными как Вован и Лексус.

    В ходе беседы Узюмджю признал, что вещество, которым отравили Скрипалей, могло быть изготовлено где угодно, в том числе и в США.

    Напомним, что в начале марта бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в британском Солсбери. Лондон обвинил в нападении Москву, не предъявив никаких доказательств. Российская сторона отвергает любые обвинения и пытается добиться независимого расследования отравления Скрипалей.

    Автор: Дима Оленин
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