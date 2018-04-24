Греф рассказал, как искусственный интеллект помогает россиянам получать кредиты Сбербанка
Москва, 24 апреля. Председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал, как искусственный интеллект упростил работу кредитного отдела банка. По словам Грефа, именно компьютерная система принимает 98% решений о выдаче кредитов физическим лицам и 30% — юридическим.
«Искусственный интеллект не только упростил доступ к информации, улучшил ее качество и ускорил обработку, но и позволил автоматизировать процесс принятия решений», — подчеркнул Греф.
Он отметил, что стремительно развивающиеся технологии — в том числе внедрение во многих сферах искусственного интеллекта — ведут к «тотальной прозрачности». Сам же искусственный интеллект, по словам Грефа, является «новым электричеством» цифровой эпохи.