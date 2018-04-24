В Пентагоне назвали причину противостояния США и России

Вашингтон, 24 апреля. Соединенные Штаты Америки воспринимают Россию как стратегического конкурента. Об этом во вторник заявил заместитель министра обороны США Патрик Шанахан, отвечая на вопросы журналистов.

«Россия продолжает быть стратегическим конкурентом США. И ее усилия подрывают Запад», — отметил он.

В то же время Шанахан подчеркнул, что в США понимают, насколько важно поддерживать отношения с Россией.

Напомним, что отношения между РФ и США в очередной раз обострились после того, как Штаты нанесли ракетный удар по Сирии совместно с Великобританией и Францией. Вашингтон назвал эту акцию «возмездием» за якобы произошедшую в сирийской Думе «химатаку», факт которой так и не был никем доказан, а Россия обвинила западную тройку в акте агрессии против суверенного государства и действующего члена ООН.