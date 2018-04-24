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Украина не разрешила ввезти в страну книгу «Как жили на Руси»
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    Украина не разрешила ввезти в страну книгу «Как жили на Руси»

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    Украина не разрешила ввезти в страну книгу «Как жили на Руси»

    Киев, 24 апреля. На Украину запретили ввоз книги «Как жили на Руси» российского автора Елены Качур по решению госкомитета по вопросам телевидения и радиовещания. Как сообщает пресс-служба ведомства, госкомитет обнаружил в издании якобы факты фальсификации истории Киевской Руси.

    Как говорится в сообщении, «Госкомтелерадио отказал ООО «Якаб Трейд» в выдаче разрешения на ввоз с территории государства-агрессора книги Елены Качур «Как жили на Руси» в количестве 10 тысяч экземпляров».

    Ведомство утверждает, что украинские эксперты обнаружили в книге якобы факты фальсификации истории Киевской Руси.

    Напомним, цензура книжной продукции на Украине действует с конца 2016 года, когда соответствующий закон был подписан президентом Петром Порошенко. Ранее на Украине запретили 18 российских изданий, в том числе книги Симоненко и Табачника.

    Автор: Тимур Румянцев
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