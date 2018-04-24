Это какой-то рэкет: в Госдуме ответили на угрозы генсека СЕ в адрес России

Генсек СЕ Турбьерн Ягланд пригрозил, что комитет министров иностранных дел к концу 2019 года может принять меры против России, поскольку отечественная сторона не платит взносы в бюджет.

«Есть правило в комитете министров, что если государство-член три года подряд не платит взносы, то комитет министров должен принимать какие-то действия. Сейчас уже подходим к концу этого периода, в конце 2019 года, и тогда комитет министров должен будет принять действия в отношении Российской Федерации», — приводит его слова РИА Новости.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что Россия приняла решение отказаться от выплат в бюджет СЕ совершенно справедливо.

«Если права РФ в какой-либо организации оказались усечены или ограничены, то это дает нам с юридической и морально-этической точки зрения, да и вообще с точки зрения здравого смысла право не платить туда никаких взносов. Это полный идиотизм: не иметь права голоса и при этом содержать тех, кто нас этого права лишил», — подчеркнул парламентарий.

По словам народного избранника, Россия является одним из самых крупных плательщиков членских взносов, ведь разные члены СЕ платят неодинаковые взносы.

«Поэтому естественно, что Совет Европы без российских взносов чувствует себя не очень комфортно. И сегодня они, по большому счету, пытаются выставить Российскую Федерацию на деньги. Это, извините меня, уже какой-то рэкет, развод, как в начале 90-х заставляли бизнесменов, которые не имели никаких прав, заставляли платить дань», — продолжает собеседник агентства.

Александр Шерин сказал, что фактически Европа сегодня пытается заниматься политическим рэкетом.

«Мало того, что нас лишают права голоса и запрещают озвучивать свою позицию, так еще теперь говорят, что мы должны за это платить. Это полный бред. Они попросту идиоты, если пытаются подобным образом заставить нас платить взносы», — жестко раскритиковал СЕ депутат Госдумы.

Спикер также выразил уверенность в том, что если ПАСЕ просуществует без российских денег пару лет, то его представители начнут воспринимать Россию совершенно иначе. Он добавил, что отечественная сторона не намерена содержать эту структуру.

Напомним, Россия прекратила выплаты в бюджет ПАСЕ в июне 2017 года, их выплата приостановлена до тех пор, пока права РФ не будут полностью восстановлены.