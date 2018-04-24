Коалиция США раскрыла подробности удара ВВС Ирака по Сирии

Вашингтон, 24 апреля. Военно-воздушные силы Ирака нанесли удар по позициям террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) на территории Сирии. Об этом сообщил представитель коалиции под руководством США Райан Диллон.

«На этой неделе ВВС Ирака нанесли удар по известной нам штаб-квартире ИГ, которая использовалась для переброски боевиков ИГ. Эта сложная операция планировалась и осуществлялась иракскими силами безопасности при поддержке коалиции», — сказал Диллон.

Ранее сообщалось, что ВВС Ирака нанесли удар по позициям ИГ в приграничных районах в Сирии. Авиация уничтожила убежище боевиков ИГ, которое находилось в окрестностях города Хаджин на границе между провинциями Хасака и Дейр-эз-Зор. Операция ВВС Ирака осуществлялась в координации с командованием Вооруженных сил Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.