Меню
Новости Сирии
Коалиция США раскрыла подробности удара ВВС Ирака по Сирии
Общество
Петербургская налоговая разыскивала Дурова из-за долга за квартиру
Следующая новость
Загрузка...

    Коалиция США раскрыла подробности удара ВВС Ирака по Сирии

    1150

    Коалиция США раскрыла подробности удара ВВС Ирака по Сирии

    Вашингтон, 24 апреля. Военно-воздушные силы Ирака нанесли удар по позициям террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) на территории Сирии. Об этом сообщил представитель коалиции под руководством США Райан Диллон.

    «На этой неделе ВВС Ирака нанесли удар по известной нам штаб-квартире ИГ, которая использовалась для переброски боевиков ИГ. Эта сложная операция планировалась и осуществлялась иракскими силами безопасности при поддержке коалиции», — сказал Диллон.

    Ранее сообщалось, что ВВС Ирака нанесли удар по позициям ИГ в приграничных районах в Сирии. Авиация уничтожила убежище боевиков ИГ, которое находилось в окрестностях города Хаджин на границе между провинциями Хасака и Дейр-эз-Зор. Операция ВВС Ирака осуществлялась в координации с командованием Вооруженных сил Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Россия представит ОЗХО свидетелей из постановочного видео «Белых касок» в Сирии

    Россия представит ОЗХО свидетелей из постановочного видео «Белых касок» в Сирии

    18:41   24 Апреля 2018
    2519
    «Я был воспитан на этом мультике»: Иван Охлобыстин о денежных спорах вокруг «Простоквашино»

    «Я был воспитан на этом мультике»: Иван Охлобыстин о денежных спорах вокруг «Простоквашино»

    18:32   24 Апреля 2018
    244
    Евгений Тишковец: Торнадо в Москве может предсказать только волшебник

    Евгений Тишковец: Торнадо в Москве может предсказать только волшебник

    17:37   24 Апреля 2018
    6549
    Русский союз Латвии потребовал освободить правозащитника Гапоненко на пикете в Риге: репортаж ФАН

    Русский союз Латвии потребовал освободить правозащитника Гапоненко на пикете в Риге: репортаж ФАН

    17:32   24 Апреля 2018
    205